Gesperrte Straßen, die Kirschernte verhagelt, keine Opernaufführungen: Die Gewitter haben in Baden-Württemberg mit voller Wucht zugeschlagen - mancherorts mit weitreichenden Folgen.

Die Feuerwehren, städtischen Betriebshöfe und auch das Technische Hilfswerk haben in Baden-Württemberg nach Unwettern einiges zu tun. Bäume müssen von den Straßen und Spazierwegen entfernt werden, viele Schäden durch das Hochwasser werden erst langsam sichtbar. An manchen Orten im Land wird man das Ausmaß des Unwetters noch einige Tage lang deutlich sehen und spüren.

Stuttgarter Oper erst wohl wieder am Samstag mit Aufführungen

Gleich zwei Mal hat es die Staatsoper in Stuttgart durch den Sturm und die sintflutartigen Regenfälle erwischt. Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag war das Dach beschädigt worden. Am Dienstagnachmittag sei beim nächsten Gewitter "erneut Wasser in das Haus eingedrungen, weil das Dach nur provisorisch abgedeckt ist", sagte der Geschäftsführende Intendant der Staatstheater Stuttgart, Marc-Oliver Hendriks. Frühestens am Samstag könne der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden.

Betreten verboten: Zwischen der Stuttgarter Oper und dem Neuen Schloss ist der Durchgang gesperrt. SWR

Einige Zuschauerplätze sind aber nachhaltig beschädigt. Der dritte Rang könne vor der Sommerpause nicht mehr benutzt werden, sagte Hendriks. Von 700 Plätzen blieben damit 550 übrig. Bis Samstag müssten nun Handwerker das Dach provisorisch reparieren, das aktuell noch mit Planen und Holzplanken abgedeckt sei.

B27-Tunnel in Dußlingen bleibt vorerst geschlossen

Der Tunnel der B27 in Dußlingen im Kreis Tübingen bleibt bis auf weiteres gesperrt. Bei dem Unwetter am Montagabend mit starkem Regen und Hagel lief der 450 Meter lange Tunnel mit Wasser voll. Autos blieben stecken. Laut einer Pressesprecherin des Tübinger Landratsamtes kann der Tunnel vorerst nicht genutzt werden, da der Schaden noch begutachtet werden müsse. Die Technik des Tunnels ist beschädigt, dazu gehören unter anderem die Beleuchtung und die elektronische Beschilderung. Es gibt eine Umleitung.

Schifffahrt auf dem Neckar eingestellt

Auf dem Neckar bleibt die Schifffahrt eingestellt. Bereits seit Montagnacht geht auf dem Neckar nichts mehr, weil der Wasserstand durch die starken Niederschläge innerhalb kurzer Zeit angestiegen ist und weiter hoch bleibt. Derzeit liege der Pegelstand zum Beispiel bei Plochingen bei 2,50 Metern (Stand 30.6. Vormittag). Der Pegel muss mach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Baden-Württemberg bei 1,60 Metern liegen, um eine sichere Schiffahrt auf dem Neckar zu garantieren.

Kirschenernte verhagelt

Die Obstbauern in Deutschland erwarten wegen Wetterkapriolen im Frühjahr eine deutlich geringere Kirschenernte als im Jahr 2020. Wie das Statistische Bundesamt nach einer ersten Schätzung am Mittwoch mitteilte, rechnen die Betriebe mit einem Rückgang der Gesamterntemenge für Süß- und Sauerkirschen um 8,4 Prozent auf 45.800 Tonnen. Das sind zugleich 4,4 Prozent weniger als im Durchschnitt der Jahre 2011 bis 2020. Spätfröste sowie Hagel- und Starkregen im Frühjahr führten vielerorts zu Einbußen, erklärte die Wiesbadener Behörde.



Dabei wird die Süßkirschenernte in diesem Jahr mit knapp 34.700 Tonnen voraussichtlich 5,8 Prozent niedriger ausfallen als im Vorjahr. Wichtigster Erzeuger ist Baden-Württemberg mit knapp der Hälfte der Anbaufläche. Ein deutlicher Rückgang der Erntemenge wird bei Sauerkirschen erwartet.

Keine Probleme mehr bei Bussen und Bahnen

Die Unwetter hatten vor allem in der Region Stuttgart für große Probleme bei der Bahn und im öffentlichen Nahverkehr gesorgt. Nach Angaben der Bahn gab es in Baden-Württemberg am Mittwochvormittag aber keine Behinderungen mehr. Alle Streckensperrungen wurden aufgehoben. Auch die S-Bahn in Stuttgart verkehrt wieder regulär. Beim Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart hieß es, die S-Bahn fahre wieder mit einem vollumfänglichen Fahrangebot. Und auch die Stadtbahnen der SSB in Stuttgart sind wieder nach Fahrplan unterwegs. Am Montagabend war die Zentrale Stadtbahnhaltestelle Charlottenplatz mit Wasser vollgelaufen. Einige Linien waren deshalb unterbrochen.

Heftige Gewitter als Folge des Klimawandels?

Die heftigen Gewitter der vergangenen Tage passen nach Ansicht des Meteorologen Uwe Schickedanz in das Bild, das Klimaforscher von der Entwicklung zeichnen. Dazu gehöre die sommerliche Abwechslung zwischen Dürre und Starkregen-Ereignissen, sagte der Leiter des Deutschen Wetterdienstes in Stuttgart dem "Südkurier". Gewitterlagen wie die der vergangenen Tage seien in der Heftigkeit aber immer noch ein relativ seltenes Ereignis.

"Gewitter leben von Hitze unten und Kälte oben, weil die Temperaturunterschiede sehr groß sind", erklärte Schickedanz. Die Gefahr extrem heftiger Gewitter nehme daher mit steigenden Temperaturen laufend zu, solange es zudem auch feucht sei. "Je mehr Wärme ich habe, umso heftigere Gewitter habe ich. Mehr Wärme entsteht auch durch die Erwärmung des Klimas", sagte Schickedanz. Die vergangenen drei sehr trockenen Jahre seien aber trotz des Klimawandels gewitterarm gewesen.