Weitspringerin Mikaelle Assani: Vorbereitung auf die Olympische Spiele

Die Karlsruherin Mikaelle Assani ist wohl Deutschlands größtes Weitsprung-Talent. Die 21-Jährige hat sich in den letzten beiden Jahren mit ihren Leistungen in die Weltspitze katapultiert. Bei den Olympischen Spielen in Paris könnte Assani beim Weitsprung-Wettkampf sogar nach den Medaillen greifen.