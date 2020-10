In Teilen Baden-Württembergs wird auch am Donnerstag gestreikt - die Gewerkschaft Verdi ruft zur Arbeitsniederlegung auf. Derweil bezichtigen sich Gewerkschaft und Arbeitgeber gegenseitig falscher Behauptungen.

Im Tarifkonflikt im Nahverkehr haben die Arbeitgeber der Gewerkschaft Verdi nun bewusste Falschinformation von Beschäftigten und Bevölkerung vorgeworfen. Entgegen vorausgehender Ankündigungen habe Verdi für Mittwoch und Donnerstag bei den Verkehrsbetrieben zu Warnstreiks aufgerufen, teilte der Kommunale Arbeitgeberverband Baden-Württemberg (KAV) am Mittwoch mit. Verdi hat für Donnerstag zu weiteren Warnstreiks aufgerufen.

Ein Verdi-Sprecher sagte am Mittwoch, dass sich der angekündigte Streikverzicht auf den Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst beschränke. Im Tarifstreit im Nahverkehr habe die Gewerkschaft zuvor lediglich verkündet, Warnstreiks bei Bus- und Bahnfahrern auf Konstanz und Esslingen zu beschränken. In anderen Städten wie Stuttgart und Karlsruhe sollen aber Beschäftigte von Werkstätten oder im Kundendienst am Donnerstag die Arbeit niederlegen.

KAV: Steigende Personalkosten nicht tragbar

Der KAV wehrte sich zudem gegen Behauptungen Verdis, bestehende Arbeitsbedingungen verschlechtern zu wollen. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten im Nahverkehr unter anderem kürzere Arbeitszeiten und mehr Urlaubsgeld. Laut KAV steigen die Personalkosten dadurch um 25 Prozent im Jahr. Das sei wirtschaftlich nicht tragbar. Der Verband will als Kompromiss den bestehenden Manteltarifvertrag bis Jahresende 2021 in Kraft setzen.

Andreas Schackert, Verdi-Verhandlungsführer in Baden-Württemberg, sagte am Mittwoch: "Wir begrüßen, dass der KAV offensichtlich nicht mehr an den am vergangenen Freitag in den Tarifverhandlungen vorgelegten Verschlechterungskatalog festhält. Wir wären schon weiter, wenn er seine Kraft darauf konzentrieren würde, endlich ein erstes Angebot vorzulegen, statt Scheingefechte in seinen Betrieben und in der Öffentlichkeit zu führen."

Mehr als 2.000 Beschäftigte am Mittwoch im Warnstreik

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi beteiligten sich am Mittwoch landesweit rund 2.200 Beschäftigte in verschiedenen Städten an den aktuellen Warnstreiks. In Freiburg, Lörrach und Offenburg (Ortenaukreis) beispielsweise wurde die Arbeit in mehreren Bereichen niedergelegt: In Kitas, im Nahverkehr, in den Sparkassen, in den Kliniken und bei der Müllabfuhr waren Warnstreiks vorgesehen. In Freiburg, wo laut Verdi der Schwerpunkt der Streiks lag, stand am Mittwochmorgen außerdem der öffentliche Nahverkehr still. Dort fand zudem auf dem Platz der alten Synagoge eine Kundgebung statt, zu der mehrere hundert Teilnehmende aus ganz Südbaden erwartet wurden.

Martin Gross, Verdi-Landesbezirksleiter, sagte bei der Kundgebung: "Erzieherinnen, Beschäftigte im Fahrdienst, Pflegekräfte - sie und die vielen anderen Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst waren und sind keine Superhelden. Sie machen einfach hundertprozentig ihre Arbeit für uns. Auch in der Pandemie, wenn es existenziell darauf ankommt." Die Beschäftigten wünschen sich laut Gross Solidarität. Und auch wenn die Arbeitgeber alle Forderungen erfüllten, seien die Beschäftigten in der systemkritischen Infrastruktur immer "noch Meilen von einer Superbezahlung entfernt".

Kliniken und Sparkasse in der Region Heilbronn-Franken betroffen

Außerdem wurden die Kliniken in Heilbronn, Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn), Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) und Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) weiter bestreikt.

Auch bei der Kreissparkasse Heilbronn wurde die Arbeit niedergelegt - 13 Filialen wurden geschlossen. Am Vormittag nahmen bei einer Kundgebung am Kiliansplatz rund 250 Sparkassenmitarbeiter teil. Die meisten von ihnen kamen von der Kreissparkasse Heilbronn, einige waren auch aus dem Hohenlohekreis angereist. Sie forderten vor allem, dass die Sonderzahlung nicht gekürzt wird, wie es die Arbeitgeber wollen.

Zweitätiger Streik an Heidenheimer Klinik

Auch am Heidenheimer Klinikum wurde der zweitägige Streik fortgesetzt. Die Gewerkschaft hatte nach eigenen Angaben mit der Klinikleitung abgesprochen, am Dienstag und Mittwoch in dieser Woche weniger Betten zu belegen. Seit Beginn der Frühschicht konnten nur noch Notfalloperationen durchgeführt werden. Um 9 Uhr haben sich die Streikenden vor dem Haupteingang der Klinik versammelt, von dort fand ein Demonstrationszug Richtung Stadt statt. Anschließend wurde eine Kundgebung auf dem Eugen-Jaeckle-Platz abgehalten. Nach Angaben von Verdi haben sich 200 Angestellte beteiligt. Schon in der vergangenen Woche hatten am Klinikum Heidenheim Warnstreiks stattgefunden.

Darüber hinaus haben sich mehrere Klinikmitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Die Betroffenen müssen in Quarantäne, ebenso wie ihre direkten Kontaktpersonen und Kollegen. Zuerst hatte darüber die "Heidenheimer Zeitung" berichtet. Trotz der Ansteckungen fand der Warnstreik jedoch statt, die Streikenden durften sich jedoch nur innerhalb ihrer Arbeitsgruppen bewegen, also in ihrem engsten Kollegenkreis.

Auch in Tübingen wurde gestreikt

17 städtische Kindertagesstädten blieben in Tübingen geschlossen, so Verdi. Außerdem legten die beschäftigten in mindestens der Hälfte der Tübinger Kreissparkassen-Filialen die Arbeit nieder. Damit rechnete Verdi-Bezirksgeschäftsführer Benjamin Stein. Ab 10 Uhr haben die Streikenden einen Demonstrationszug vom Tübinger Behördenviertel zur Platanenallee gemacht, wo auch die Streikkundgebung abgehalten werden sollte.

Bereits am Dienstag gab es Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Zudem hatte die Gewerkschaft Verdi vergangene Woche zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Am Höhepunkt des Streiks standen die Busse und Bahnen im Land teilweise still.

Tarifverhandlungen sind festgefahren

Grund für die Warnstreiks in Baden-Württemberg sind die festgefahrenen Tarifverhandlungen mit den kommunalen Arbeitgebern. Verdi fordert für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 4,8 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 150 Euro pro Monat. Auch die Azubis und die Praktikanten sollen mehr Geld bekommen. Am Donnerstag sollen die Schwerpunkte der Streiks laut Verdi in Ulm und Ludwigsburg liegen, am Freitag folgt Mannheim.