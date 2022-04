Weitere Warnstreiks an Kitas im Land geplant

Die Gewerkschaft ver.di plant Mitte April in Baden-Württemberg weitere Warnstreiks der Erzieherinnen und Erzieher an kommunalen Kitas. Am Dienstag (12.4.) müssen Eltern in Göppingen, Konstanz und den Gemeinden Wangen, Eislingen und Uhingen (Kreis Göppingen) mit geschlossenen Einrichtungen rechnen. Am Mittwoch (13.4.) sollen die Warnstreiks in Singen im Kreis Konstanz fortgesetzt werden. Damit fordert die Gewerkschaft unter anderem eine Entlastung des Personals. Die Corona-Krise und die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine würden die ohnehin hohe Belastung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst noch verschärfen. Weitere Anliegen der Gewerkschaft sind eine höhere Eingruppierung der Mitarbeitenden und Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel. Die kommunalen Arbeitgeber kritisierten die erneuten Warnstreiks als nicht nachvollziehbar. Bundesweit laufen die Tarifverhandlungen für rund 330.000 Beschäftigte, in Baden-Württemberg sind etwa 50.000 betroffen.