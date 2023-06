Im Prozess gegen den Inspekteur der Polizei BW ging es am Freitag um die Anschuldigungen einer weiteren Frau. Der mutmaßliche Täter soll sie ebenfalls bedrängt haben.

Mehrfach habe der Polizei-Inspekteur in einer Eck-Kneipe in Stuttgart-Bad Cannstatt versucht, eine Zufallsbekanntschaft zu küssen, obwohl die Frau mit ihrem Ehemann am Tresen stand. Er habe sie auch dazu überreden wollen, vor die Gaststätte zu gehen. Ihr mehrfaches Nein habe für den hochrangigen Polizeibeamten keine Rolle gespielt, so der Nebenklagevertreter in einem Beweisantrag. Die Frau habe das Verhalten als anhaltend übergriffig empfunden.