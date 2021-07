Unwetter verursachten zu Anfang der Woche vielerorts Schäden in Baden-Württemberg. Dabei wurden vier Menschen verletzt.

Bei einem schweren Gewitter in Rastatt sind am Montagabend durch einen umgefallenen Baum vier Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Sie seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Auch andere Bäume seien umgestürzt, zudem seien mehrere Baugerüste umgefallen. Eine Straßenunterführung lief voll, was dazu führte, dass zwei Autos im Wasser standen.

Starkregen und Hagel sorgen in BW für Überflutung und Feuerwehreinsätze

Auch im Kreis Sigmaringen gab es am Montag heftige Hagelschauer, sodass der Winterdienst Straßen räumen musste.

Im Enzkreis gab es heftige Regenschauer: In Wiernsheim drang Wasser in das neue Rathaus ein, laut "Pforzheimer Zeitung" liege der Schaden im sechsstelligen Bereich. Des Weiteren liefen vielerorts Keller und Tiefgaragen voll.

Auch im Rems-Murr-Kreis wurden die Feuerwehren zu zahlreichen Einsätzen gerufen. In Villingen-Schwenningen sind am Montagabend zentimetergroße Hagelkörner gefallen, wie mehrere Videos in sozialen Netzwerken zeigen. Meldungen über Personenschäden sind bislang nicht bekannt.