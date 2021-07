Meteorologen rechnen ab dem Nachmittag erneut mit Starkregen und dicken Hagelkörnern in Baden-Württemberg, vom Hochrhein über den Schwarzwald und die Westalb bis in den Kraichgau.

Noch sind nicht überall die Spuren der letzten Unwetter weggeräumt, da melden Meteorologinnen und Meteorologen schon die nächsten an: Ab Montagnachmittag könnte es bis zum Dienstagmorgen stundenlangen Starkregen, Hagel und auch Sturmböen vor allem im Westen Baden-Württembergs geben. "An einigen Stellen dürften die starken Niederschläge der Kanalisation wieder Probleme bereiten", warnte Sabine Krüger vom Deutschen Wetterdienst am Montag.

"Für Hausbesitzer könnte sich auch der eine oder andere Sandsack lohnen."

Betroffen: Der Hochrhein über Schwarzwald und Westalb bis ins Kraichgau

Den Auftakt machen den Vorhersagen zufolge am Montagnachmittag zunächst vereinzelte Gewitter mit Sturmböen und zwei bis drei Zentimeter großen Hagelkörnern. Im Laufe des Abends sollen die Gewitter von Süden her zunehmen. Vor allem im Westen des Landes werden bis in den frühen Dienstagmorgen gebietsweise 30 bis 40, an einigen Orten um die 60 Liter Regen innerhalb mehrerer Stunden erwartet. "Örtlich und eng begrenzt lassen sich noch höhere Mengen nicht ausschließen", sagte Krüger. Schwerpunkt werde nach aktuellem Stand die Region vom Hochrhein über den Schwarzwald und die Westalb bis ins Kraichgau sein.

Starke Regenfälle lassen Grundwasserspiegel steigen

Starkregen könnte sich auch auf den Grundwasserpegel auswirken. So haben die Regenfälle der vergangenen Wochen vielerorts das chronisch niedrige Grundwasser aufgefüllt. Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg meldet etwa in den Regionen Neckar-Alb, Schwarzwald-Baar-Heuberg und im Nordschwarzwald mehr Grundwasser als im vergangenen Sommer. Auch in Leutkirch im Allgäu und in Bad Schussenried im Kreis Biberach ist der Grundwasserspiegel demnach gestiegen. Im Neu-Ulmer Stadtteil Gerlenhofen ist diese eigentlich positive Entwicklung aber für viele Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer ins Gegenteil umgeschlagen: Das Grundwasser steht dort so hoch, dass es in Keller und Tiefgaragen drückt.

Viele Flüsse führen Hochwasser - Schifffahrt beeinträchtigt

Musste die Schifffahrt in Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren immer wieder wegen Niedrigwassers eingestellt werden, haben die Schifferinnen und Schiffer 2021 mit dem Gegenteil zu kämpfen. Erst am vergangenen Samstag wurde die Schifffahrt auf dem Rhein wegen Hochwassers eingestellt. Bei Plittersdorf im Kreis Rastatt gibt es schon jetzt kleinere Überflutungen und die Pegel sollen weiter steigen. Der Fährverkehr wurde bereits eingestellt.

Die Hochwasservorhersagezentrale meldet für mehr als die Hälfte der Messstellen in Baden-Württemberg schon jetzt Hochwasser. Zwischen Plochingen (Kreis Esslingen) und Stuttgart musste nach den Unwettern Ende Juni sogar die Fahrrinne ausgebaggert werden, so viel Schlamm und Sand hatte die Strömung mitgebracht. Bis Dienstag warnt die Behörde für den gesamten Westen des Bundeslandes bis zum Raum Mannheim/Heidelberg vor Unwettern der zweithöchsten Stufe.