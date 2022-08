Nach Starkregen: Ruhigere Wetterlage in Baden-Württemberg seit Samstagabend

Die Menschen in Baden-Württemberg mussten bis Samstagabend mit heftigen Regenfällen rechnen. Dann beruhigte sich die Wetterlage.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartete im Vorfeld bis in den Samstagabend hinein lokal ergiebige Regenfälle, die gegebenenfalls auch zu überfluteten Straßen und Kellern führen könnten. Schuld daran sei die feuchte Luft, erklärte DWD-Meteorologe Kai-Uwe Nerding in Stuttgart auf SWR-Anfrage. Mit heftigen Stürmen, massiven Gewittern oder Hagel sei aber voraussichtlich nicht mehr zu rechnen. Von Nordwesten sollte sich laut Nerding das Wetter allmählich beruhigen. Demnach waren die Auswirkungen nicht so stark wie bei dem Unwetter am Freitagabend und in der Nacht zu Samstag.

Am Sonntag rechnen die Wetterexperten mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Im Laufe des Tages kann es jedoch auch wieder schauern und gewittern. Die Höchsttemperaturen liegen am Wochenende bei 20 bis 27 Grad.

Gewitter und Starkregen bereits am Freitagnachmittag

Bereits am Freitagnachmittag und in der Nacht zu Samstag hatten heftige Regenfälle und Gewitter für überschwemmte Keller und überflutete Straßen gesorgt. Allein im Rhein-Neckar-Kreis mussten die Rettungskräfte mehrere hundert Einsätze bewältigen.

Auf der Autobahn 8 sperrte die Polizei mehrere Stunden die Anschlussstelle Pforzheim-Ost, weil Wasser, Schlamm und Geröll die Fahrbahn blockierten.

Blitz setzte Lagerhalle in Brand

In der Nacht von Freitag auf Samstag setzte in Weingarten (Kreis Karlsruhe) ein Blitz eine 3.000 Quadratmeter große Lagerhalle in Brand. Die Flammen breiteten sich nach Angaben der Feuerwehr auf den gesamten Hallenkomplex aus.

Auf der A5 bei Baden-Baden geriet ein 60-jähriger Autofahrer wegen Aquaplanings ins Schleudern. Er prallte mit seinem Wagen gegen die Leitplanke, drehte sich und kam in umgekehrter Fahrtrichtung auf dem Mittelstreifen zum Stehen. Der Mann blieb laut Polizei unverletzt.

Im Enzkreis und im nördlichen und östlichen Landkreis Karlsruhe standen zudem mehrere Unterführungen und Keller unter Wasser. In Stutensee-Friedrichstal kam es zu einem Brand eines Dachstuhls - ebenfalls durch einen Blitzeinschlag. Der Brand konnte laut Feuerwehr aber schnell gelöscht werden. Zwei Bewohner seien bei Bekannten untergekommen.

Auch am Bodensee sorgte eine Gewitterfront für überflutete Keller. Die Feuerwehr musste hier unter anderem in Konstanz und auf der Insel Reichenau ausrücken.