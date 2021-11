Tempo 30 kommt in immer mehr Städten

Eine Initiative von Augsburg, Ulm, Freiburg und vier weiteren deutschen Großstädten für mehr Tempo 30 in den Kommunen wird auch in zahlreichen weiteren Städten unterstützt. Bislang hätten in Deutschland fast 80 Kommunen ihr Interesse am Tempo-30-Projekt bekundet, mehr als 50 Städte und Gemeinden seien bereits beigetreten, berichtete der Deutsche Städtetag. Nach Angaben des Kommunalverbandes sind in Baden-Württemberg beispielsweise Biberach, Göppingen, Lörrach, Mannheim und Pforzheim (Enzkreis) dabei. Die beteiligten Städte verlangen, dass die neue Bundesregierung die Straßenverkehrsordnung so ändert, dass die Städte selbst über zusätzliche Tempo-30-Zonen entscheiden können. "Bisher sieht die Straßenverkehrsordnung für Tempo 30 innerorts zu große Hürden vor", betont der Städtetag.