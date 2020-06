In der Corona-Krise sind weitere Lockerungen für Baden-Württemberg angekündigt worden. Unter anderem sollen bald wieder Busreisen möglich sein. Ein Überblick über die weiteren Schritte.

Aktuell dürfen im privaten Raum bis zu zehn Personen aus unterschiedlichen Haushalten zusammenkommen. Die Beschränkung auf zehn Personen gilt weiterhin nicht für Verwandte und Angehörige des gleichen Haushalts sowie Partner. Die Zehn-Personen-Regel gilt auch für private Feiern in öffentlich mietbaren Räumen wie Restaurants oder anderen Veranstaltungsstätten.

Ab dem 9. Juni sollen sich dann auch bis zu 20 Personen aus verschiedenen Haushalten in Privaträumen treffen dürfen. Bei privaten Feiern in öffentlich angemieteten Räumen sollen sich laut Staatsministerium sogar bis zu 99 Menschen treffen können - unter Einhaltung der Hygieneregelen. An den geltenden Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum ändert sich aber nichts.

Ab dem 15. Juni sollen in Baden-Württemberg wieder Busreisen erlaubt sein. Das teilte ein Regierungssprecher am Mittwoch mit. Sozial-, Verkehrs- und Justizministerium sollen in der kommenden Woche eine entsprechende Hygieneverordnung erarbeiten. In anderen Bundesländern sind Busreisen unter Einhaltung der Hygieneregeln bereits wieder erlaubt - etwa im Saarland oder in Nordrhein-Westfalen.

Reisen nach Österreich sollen schon ab dem 4. Juli wieder möglich sein. Nach rund drei Monaten hebt Österreich die Kontrollen an beinahe allen Grenzen wieder auf. Damit gibt es bei der Einreise unter anderem keine Kontrollen mehr an den Grenzübergängen am Bodensee.

Generell will die Bundesregierung Reisen innerhalb Europas ab dem 15. Juni wieder möglich machen. Dann sollen die weltweit bestehenden Reisewarnungen für die meisten europäischen Länder entfallen und gegebenenfalls durch Risiko-Hinweise ersetzt werden.

Wer aus einem Staat außerhalb des Schengenraums nach Baden-Württemberg einreist, musste bislang in Quarantäne. Diese pauschale Einreise-Quarantäne soll wegfallen. Das teilte die Lenkungsgruppe der Landesregierung am Mittwoch mit. Eine solche Quarantäne soll es nur noch dann geben, wenn die Person aus einem Land einreist, das mehr als 50 Infektionen pro 100.000 Einwohnern aufweist.

Urlaub in Hotels, auf Campingplätzen oder in Jugendherbergen ist genauso wieder möglich, wie ein Aufenthalt in Pensionen oder Ferienwohnungen. Für alle Bereiche gelten weiterhin strenge Auflagen. Dazu gehören eingeschränkte Öffnungszeiten, Hygienekonzepte und eine Begrenzung der Gästezahlen. Schwimmbäder und Wellnessbereiche bleiben bis mindestens zum 6. Juni geschlossen.

Ab dem 4. Juni sind in Baden-Württemberg bei Bestattungen, Urnenbeisetzungen und Totengebeten bis zu 100 Teilnehmer erlaubt. Eine entsprechend veränderte Verordnung hat am Mittwochnachmittag das Kultusministerium bekanntgegeben.

Bereits seit dem 4. Mai dürfen in Baden-Württemberg wieder Gottesdienste und andere Gebetsveranstaltungen unter Auflagen stattfinden. Im Innenraum gibt es dafür keine Obergrenze für die Anzahl der Teilnehmenden, ein Mindestabstand von 1,5 Metern muss aber berücksichtigt werden. An Gottesdiensten und Prozessionen im Freien dürfen maximal 100 Menschen teilnehmen, sofern sie den Mindestabstand einhalten. Zusammenkünfte nach dem Gottesdienst sind nicht möglich.

Während Restaurants, Bars und Kneipen bereits wieder unter Auflagen öffnen durften, gilt für Clubs oder Diskotheken aktuell eine Zwischenregelung. Nach Auskunft des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg ist es mit der aktuellen Corona-Verordnung vereinbar, wenn diese öffnen - solange sie ausschließlich wie eine Bar oder Restaurant Essen oder Getränke anbieten und die Hygieneregeln beachtet werden.

Stuttgarter Bars wieder geöffnet: "Endlich wieder Gäste" Seit Dienstagabend dürfen auch die Kneipen und Bars in Baden-Württemberg wieder öffnen - der nächste Schritt in Richtung Normalität. Doch kann mit den strengen Corona-Regeln überhaupt eine lockere Atmosphäre entstehen?

Für die Bordgastronomie in Bahnen und Schiffen sollen künftig dieselben Regeln gelten wie in Gaststätten. Das bedeutet beispielsweise, dass in diesem Bereich die Mundschutzpflicht entfällt, wie die Lenkungsgruppe der Landesregierung am Mittwoch mitteilte.

Bislang dürfen wegen der Corona-Beschränkungen nur maximal die Hälfte der Kinder in Baden-Württemberg in die Kindertagesstätte. Das soll sich bald ändern: Die Kitas und die Grundschulen in Baden-Württemberg sollen spätestens Ende Juni wieder vollständig öffnen.

Momentan dürfen in Schwimmbädern ausschließlich Schwimmkurse, -unterricht und Trainigseinheiten von Sportvereinen stattfinden. Die Auflagen sind hoch: So dürfen beispielsweise maximal zehn Personen gleichzeitig trainieren, Duschen nach dem Schwimmen ist nicht erlaubt.

Corona-Lockerungen: Schwimmkurse in Baden-Württemberg gestartet Die meisten Wasserratten müssen wegen der Corona-Regeln noch etwas warten, bis wieder in die Bäder dürfen. Anders für die ganz Kleinen: Unter anderem Schwimmkurse sind seit Dienstag wieder erlaubt. In Karlsruhe gab es heute die ersten Seepferdchen.

Für normale Badegäste und Wellness-Liebhaber sollen erste Bäder ab 6. Juni wieder öffnen dürfen - allerdings nur unter strengen Auflagen. Das soll auch für Badeseen mit Zugangskontrollen, Heil-, Hotel- und Thermalbäder sowie Saunen gelten. Eine entsprechende Verordnung wurde jedoch noch nicht beschlossen.

An Badeseen ohne Zugangskontrollen herrscht dagegen schon reger Betrieb. Theoretisch darf sich dort jeder aufhalten, sei es zum Spazieren, zum Sonnenbaden oder eben zum Schwimmen. Wichtig ist dabei, dass die Abstandsregeln eingehalten werden.

Mittlerweile dürfen alle öffentlichen und privaten Sportanlagen wieder öffnen, egal ob In- oder Outdoor. Dazu zählen auch Fitnessstudios, Yogastudios, Tanzschulen, Kletterhallen oder Indoorsporthallen. Alles natürlich unter Einhaltung von Hygienevorschriften und Abstandsregeln.

Nicht private Veranstaltungen wie Konzerte, Theater, kleinere Festivals, Vortragsveranstaltungen oder Kino können mit maximal 100 Teilnehmenden wieder stattfinden. Voraussetzung sind feste Sitzplätze und die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln. Auch Vereine, Parteien, Behörden und Unternehmen können wieder Versammlungen, wie Betriebs- oder Aktionärsversammlungen, Examens- oder Abschlussveranstaltungen abhalten. Großveranstaltungen mit mehr als 500 Menschen bleiben auf jeden Fall bis zum 31. August verboten.

Aktuell dürfen Musiker in größeren Ensembles nicht gemeinsam musizieren. Besonders betroffen sind Bläser und Sänger, da sie im Verdacht stehen, über das Singen und Musizieren vermehrt Aerosole auszustoßen und das Infektionsrisiko für das Umfeld zu erhöhen. Das soll aber aktuell in Studien untersucht werden: