Die so genannte Sieben-Tage-Inzidenz scheint bald ausgedient zu haben als alleinige Richtschnur für die Corona-Politik. Die Landesregierung verweist auf andere wichtige Parameter.

Von der Sieben-Tage-Inzidenz hängt bislang ab, ob Corona-Maßnahmen gelockert oder verschärft werden. Nach Ansicht von Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) kann das auf Dauer so nicht bleiben. "Die Inzidenz allein kann sicherlich mittelfristig nicht mehr der einzige Indikator sein", sagte Lucha am Montag in Stuttgart. Stark ins Gewicht fallen müssten auch die Impfquote, die Auslastung der Krankenhäuser, Krankheitsverläufe und die Sterblichkeitsquote.

Minister Lucha verweist auf die Situation in England

Lucha verwies auf die derzeitige Situation in England. Dort gebe es zwar wieder hohe Inzidenzen, die Sterblichkeit aber bleibe auf niedrigem Niveau. Deshalb sei es künftiger umso wichtiger, so Lucha weiter, die Gesamtsituation im Blick zu haben, wenn es um die Beschränkung von Freiheitsrechten gehe.

Auch Bundesregierung löst sich von Sieben-Tage-Inzidenz

Auch die Bundesregierung löst sich ein Stück weit von der Sieben-Tage-Inzidenz als Maßstab für möglicherweise wieder drohende Corona-Einschränkungen. Die Zahl bleibe zwar eine wichtige Orientierung, betonten sowohl Regierungssprecher Steffen Seibert als auch ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Berlin. Seibert verwies aber darauf, dass sich der Zusammenhang zwischen Fallzahlen und etwa der Zahl der Intensivpatienten "möglicherweise verändert" habe.

Bundes-Notbremse nicht mehr automatisch bei Inzidenz von 100

Nach Seiberts Worten gibt es deshalb keinen "Automatismus" mehr für die Einführung der Bundesnotbremse bei einer Inzidenz von 100. Man werde dies notfalls in Abhängigkeit der Fallzahlen, der Fortschritte beim Impfen und der wissenschaftlichen Einschätzung entscheiden, fügt er hinzu. Jetzt gehe es aber vor allem darum, einen Anstieg der noch niedrigen Zahlen zu verhindern.

Überlegungen offenbar auch beim Robert-Koch-Institut

Auch das Robert-Koch-Institut will offenbar neben der Inzidenz einen zusätzlichen Leitindikator einführen. Einem Medienbericht zufolge wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler künftig in ihre Bewertung auch Erkenntnisse über schwere Corona-Erkrankungen mit Krankenhausaufenthalt miteinbeziehen. Vollkommen unklar ist bislang, ob es hier um einen möglichen weiteren neuen Grenzwert geht, in welcher Höhe er liegen und ob es beispielsweise regionale Unterschiede geben könnte.

Kliniken: "Es gibt bereits eine umfassende Meldepflicht"

Verwirrung gibt es darüber, was genau die Kliniken nun anders machen sollen, als vorher. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) begrüßte, dass künftig auch der Faktor der Krankenhausbelegung mit einbezogen werden soll. Der Hauptgeschäftsführer, Gerald Gaß, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, das sei "absolut vernünftig, um die Gefahren der Pandemie einzuschätzen und entsprechende praktische Schutzmaßnahmen zu ergreifen". Laut DKG gibt es allerdings bereits eine umfassende Pflicht bei Corona-Patienten gegenüber den Gesundheitsämtern.

"Krankheitsverdacht, Erkrankung oder Tod in Bezug auf Covid-19 müssen schon jetzt gemeldet werden."

Hinzu kämen weitere Angaben etwa über Zeitpunkt oder Zeitraum der Infektion und auch zum Impfstatus.