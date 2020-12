per Mail teilen

Die sogenannte Hochschulfinanzierungsvereinbarung klingt sperrig, soll den Hochschulen aber einen Milliardenbeitrag in die Kassen spülen. Wissenschaftsministerin Bauer reicht das nicht, sie will nachlegen.

Computer, Personal, Software und Fortbildung - während der Corona-Krise müssen die baden-württembergischen Hochschulen Millionen investieren. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) will den Universitäten nun erneut finanziell unter die Arme greifen, um die Digitalisierung weiter anzustoßen.

Der notwendige Schub in der Hochschullehre hat seinen Preis - nur haben die Universitäten das Geld aus dem nun anlaufenden Milliardenpaket zur Hochschulfinanzierung eigentlich nicht nur für das Digitale, sondern auch für andere Bereiche abseits von Festplatten und Software verplant. Deshalb plant Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) eine weitere Finanzspritze. Corona habe erhebliche Kosten verursacht. "Deshalb wäre es fair, den zusätzlichen Aufwand auch zusätzlich zu vergüten", sagte Bauer der Deutschen Presse-Agentur.

Zusätzliche Mittel für Unis aus Corona-Rettungsschirm

Das Land investiert bereits seit mehreren Jahren in die Digitalisierung der Hochschulen. Im vergangenen Semester hatte es 40 Millionen Euro Soforthilfe für coronabedingten Zusatzbedarf bewilligt. "Ich bin jetzt im Gespräch mit den Regierungsfraktionen und dem Finanzministerium über zusätzliche Mittel aus dem Rettungsschirm in Höhe von 70 Millionen Euro für die Hochschulen und ihre digitalen Belastungen", sagte Bauer. "Das heißt, die Hochschulen müssten dieses Geld zweckgebunden für das Digitale einsetzen, also zum Beispiel für IT-Spezialisten, Hardware, Software, Lizenzen." Sie könnten die Mittel nicht für anderen Bereiche nutzen.

Bis 2025 waren bereits 1,8 Milliarden Euro eingeplant

Beginnend zur Jahreswende und bis einschließlich 2025 unterstützt das Land über die sogenannte Hochschulfinanzierungsvereinbarung (HoFV) bereits die Einrichtungen mit insgesamt 1,8 Milliarden Euro zusätzlich. Der vereinbarte Betrag entspricht rein rechnerisch einem Plus von rund 360 Millionen Euro oder 3,5 Prozent pro Jahr. Dazu kommen jedes Jahr 285 Millionen Euro, die bislang nur befristet gezahlt wurden und die künftig sicher jährlich für den Erhalt der Studienkapazitäten fließen sollen. Der Vertrag betrifft die staatlichen Hochschulen in Baden-Württemberg, an denen rund 330.000 Studenten eingeschrieben sind. Der bisherige Vertrag gilt seit 2015 und läuft Ende 2020 aus.

Bauer: Hochschulen wollen und können immer mehr Geld gebrauchen

Monatelang hatten Baden-Württemberg und die Hochschulen um die Details gerungen. Allerdings hatten Opposition und Hochschulen bereits vor dem Ausbruch der Pandemie Zweifel daran geäußert, ob das Geld angesichts neuer Aufgaben ausreichen wird. Bauer (Grüne) zeigte Verständnis, sie sagte aber auch: "Die Hochschulen wollen und können immer mehr Geld brauchen, denn Wissenschaft wächst und das soll sie auch." Die Hochschulen hätten ordentliche Gründe, weitere Investitionen zu planen. "Wir haben sie mit der HoFV nicht ans Ende Ihrer Träume katapultiert. Sie haben ordentliche Gründe, zu sagen, dass noch viel mehr Geld noch viel besser wäre." Nun müssten sie zwar mit Knappheit umgehen. Aber von verlässlichem Wachstum sei auszugehen.

Spürbare Effekte erziele die neue Finanzierung bereits von Beginn an, gab sich Bauer überzeugt. Es sei bereits im ersten Jahr gelungen, 3.000 unbefristete Stellen mehr an den Hochschulen im Land zu schaffen. Es gehe dabei sowohl um Neustellen als auch um Stellen, die bislang nur befristet vergeben worden seien. "Ich finde, das ist ein starkes Signal, dass beim Übertragen der Gelder in die Grundfinanzierung und beim Gewähren zusätzlicher Spielräume konkret etwas herauskommt", sagte Bauer.