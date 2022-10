per Mail teilen

Der Streit um die USA-Reise von Ministerpräsident Kretschmann ist noch nicht zu Ende. SPD und FDP haben da noch ein paar Fragen - zum Beispiel zur Rolle des Chefs der Staatskanzlei.

Das Kulturprogramm mit einem Auftritt des Sängers Max Herre während der USA-Reise von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat ein weiteres Nachspiel im Landtag. Die Oppositionsfraktionen von SPD und FDP haben nach SWR-Informationen parlamentarische Anträge gestellt, um Details zum Kulturprogramm zu erfahren.

Kritik: Rapper Herre extra eingeflogen

Kretschmann war zuletzt eine Woche mit einer großen Delegation in Pittsburgh und Kalifornien unterwegs, wo es vor allem um technologische Transformation, Wirtschaft und Wissenschaft ging.

Kritik kam vor allem daran auf, dass der aus Stuttgart stammende Rapper Max Herre extra für einen Programmpunkt nach Los Angeles eingeflogen wurde. Die Opposition warf der Landesregierung bereits leichtfertigen Umgang mit Steuergeld vor.

In der Regierungsbefragung kritisierte der SPD-Abgeordnete Sascha Binder zuletzt, mit der kostspieligen Aktion habe die Regierung die ganze Delegationsreise in "Verruf" gebracht. Auch aus ökologischer Sicht sei ein Einfliegen des Rappers für einen Abend unpassend gewesen.

Kretschmann: "BW ist keine Provinz"

Kretschmann hingegen verteidigte die Reise - er reise nur selten weit, sei gerade dreimal in elf Jahren als Regierungschef in den USA gewesen. "Natürlich ist das erstmal teuer", sagte Kretschmann. Aber Baden-Württemberg sei "kein Krahwinkel und keine Provinz", wo man sagen könne: "mir bleibat dahoim". "Wir sind ein Exportland, wir sind darauf angewiesen, gute Beziehungen in der Welt zu haben", betonte der 74-Jährige vergangene Woche.

So berichtete SWR Aktuell am 12. Oktober über das Thema:

Dazu gehöre natürlich auch kultureller Austausch, rechtfertigte sich der Ministerpräsident in Hinblick auf den Herre-Auftritt. Genau damit wecke man auch Interesse bei jungen Fachkräften. Das Staatsministerium betonte, dass Herre keine Gage für den Auftritt erhielt. Nur der Flug wurde vom Land bezahlt - in der Economy Class.

Opposition: Alternativen für Auftritt geprüft?

Das Land hat die vom Deutsch-Amerikanischen Zentrum organisierte Abendveranstaltung sowie den Workshop Herres mit 27.000 Euro bezuschusst. Die SPD will nun wissen, wie viele Jugendliche an der Veranstaltung zum transatlantischen Jugendaustausch teilgenommen haben. Fragen der FDP zielen darauf ab, ob es andere Optionen von in den USA ansässigen Künstlern gab, bevor ein Sänger eigens aus Deutschland eingeflogen wurde.

Nur ein Zufall? Staatskanzlei-Chef Stegmann (l.) ist Vorstandsvorsitzender des Deutsch-Amerikanischen Zentrums. Für eine dortige Abendveranstaltung gab es Geld von der Regierung. (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Staatsministerium | Caroline Blarr

Kritik wird auch an der Doppelfunktion von Staatskanzlei-Chef Florian Stegmann laut, der gleichzeitig Vorstandsvorsitzender des Deutsch-Amerikanischen Zentrums ist. Der SPD-Abgeordnete Binder erneuerte seine Kritik. Er sagte dem SWR, die mangelnde Transparenz in dieser Angelegenheit nähre den Verdacht, dass nicht ordnungsgemäß mit Steuergeldern umgegangen worden sei.