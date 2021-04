Am Weißen Sonntag, eine Woche nach Ostern, beginnen in den katholischen Kirchen im Land traditionell die Erstkommunion-Feiern - in diesem Jahr allerdings unter Pandemie-Bedingungen. In die Kirche Sankt Ottilia in Stuttgart-Münster zogen nur vier Kinder ein.

