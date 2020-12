Corona-Lockerungen: Was man an Weihnachten noch darf

Dank des Coronavirus ist an Weihnachten in Baden-Württemberg und in ganz Deutschland in diesem Jahr alles anders. Um aber doch mit der Familie feiern zu können, wird Baden-Württemberg einige Corona-Regeln lockern - da kann man schnell den Überblick verlieren. Ist jetzt auch ein Städtetrip nach Berlin drin? Oder ein Weihnachtsfest auf Bali? Eine Zusammenfassung.