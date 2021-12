Weihnachtsmann überrascht Lkw-Fahrer auf der A5

Auf Rastanalgen oder Parkplätzen an der A5 bekommen gestrandete Lkw-Fahrer am ersten Weihnachtsfeiertag Geschenke. Mehrere Verkehrsverbände haben die Aktion organisiert.

Die Weihnachtsaktion richtet sich an Fahrer, die das Fest wegen des Fahrverbots an Feiertagen auf Parkplätzen an der Autobahn verbringen müssen. Als Weihnachtsmann verkleidet überrascht Juan Pedro Garcia seine Trucker-Kollegen dort, wo sie gestrandet sind: Auf Rastanlagen oder Parkplätzen an der Autobahn 5, südlich von Freiburg.

Seit acht Jahren überrascht er Kollegen

Der 51-jährige Spanier macht das bereits seit acht Jahren, weil er es mag, wie er sagt, wenn andere glücklich sind. Für die Lkw-Fahrer, die aus der Ukraine, Litauen, Moldawien, Belarus, der Russischen Föderation, der Türkei oder beispielsweise aus Rumänien kommen und während der Feiertage nicht weiter können, gibt es Geschenketüten. In diesen befinden sich Schokolade, Obst und Gemüse, gespendete Mützen sowie Handschuhe. Rund 300 dieser Weihnachtstüten verteilt Garcia mit seinen Helfern.

Gewerkschaft und Fernfahrerverband unterstützen die Aktion

Unterstützt wird Garcia von der Gewerkschaft ver.di sowie dem Verband des Verkehrsgewerbes Baden und anderen Trucker-Kollegen, die die Präsente-Tüten verteilen. Auch wenn Garcia als Weihnachtsmann verkleidet seinen Berufskollegen eine Freude bereiten kann, hofft er, dass die Politik mit anderen Rahmenbedingungen künftig dafür sorgt, dass diese Fernfahrer Weihnachten bei ihren Familien verbringen können.

Situation ist nicht zufriedenstellend

"Manche warten hier auf Aufträge nach den Feiertagen, statt bei ihren Familien zu sein. Das betrifft vor allem Kraftfahrer aus osteuropäischen Ländern wie der Ukraine und Litauen. Diese Männer gehen natürlich nicht drei Tage lang dreimal täglich auf den Rastanlagen essen, sondern brutzeln sich was auf ihren Gas-Kochern", sagt der Geschäftsführer des Verbandes des Verkehrsgewerbes Baden, Tobias Lang. Die Situation sei "ein bisschen erschreckend". Besser wäre es, niemanden an den Rasthöfen zu finden, dem man Tüten geben müsse, so Lang.