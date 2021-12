Weihnachten in der Corona-Pandemie: Bischöfe sprechen Mut zu

Nicht resignieren, verantwortungsvoll handeln, niemanden ausgrenzen, sich impfen lassen: Das sind die Botschaften der Bischöfe in Baden-Württemberg zum ersten Weihnachtsfeiertag.

Die vier Bischöfe der christlichen Kirchen in Baden-Württemberg haben in ihren Predigten zum ersten Weihnachtsfeiertag die weihnachtliche Botschaft mit der Corona-Pandemie in Verbindung gebracht. Die Gottestdienste am Samstagvormittag in Freiburg, Stuttgart, Karlsruhe und Rottenburg wurden live im Internet übertragen.

July: In der Pandemie niemanden ausgegrenzen

Für den württembergischen evangelischen Landesbischof Frank Otfried July begründet Weihnachten ein neues Verhältnis zwischen Gott und den Menschen. Gott fange neu mit den Menschen an, mit Geimpften und Ungeimpften, Fragenden und Suchenden, Skeptikern und Zweiflern, so July am ersten Weihnachtsfeiertag in der Stuttgarter Stiftskirche. July betonte, in der Pandemie dürfe niemand ausgegrenzt werden. Weihnachten könne als Vergewisserung der eigenen Gotteskindschaft gefeiert werden. "Wir werden uns nicht selbst überlassen, unserem Schicksal, unserer Schuld, unseren Verfehlungen, unseren Nichtigkeiten und Fehlplanungen."

Burger: Machtlosigkeit gehört zum Leben

Der katholische Freiburger Erzbischof Stephan Burger sieht in der christlichen Weihnachtsbotschaft eine Chance, in der Corona-Pandemie nicht zu resignieren und zu verzweifeln. Viele fühlten sich den äußeren Umständen machtlos ausgeliefert, sagte Burger im Freiburger Münster. Erfahrungen des Ausgeliefertseins und der Machtlosigkeit gehörten zum Leben. Gott habe den Menschen aber zugesichert, so Burger, jeden und jede auch in Extremsituationen zu begleiten. "Und diese Liebe ist es, die uns schon jetzt anders leben lässt, eben nicht verzagt, nicht nur depressiv und gelähmt, sondern hoffnungsvoll, sehnsüchtig, erfüllt, ausgerichtet auf den, der die Liebe selber ist", so Burger. Gleichzeitig sei jeder Christ dazu aufgerufen, sich mit dem Elend in der Welt wie humanitären Katastrophen, Krieg und Flüchtlingselend nicht abzufinden, sondern dazu beizutragen, Not zu lindern, sagte Burger in dem Weihnachtsgottesdienst.

Erzbischof Stephan Burger: Christen sind aufgerufen, ihren Beitrag zu leisten. (Archivbild) dpa Bildfunk Patrick Seeger

Cornelius-Bundschuh: Corona-Impfung gehört zur Solidarität

Die wichtigsten Botschaften von Weihnachten sind nach Überzeugung des badischen Landesbischofs Jochen Cornelius-Bundschuh Gottvertrauen und Solidarität unter den Menschen. Dazu gehöre auch die Impfung gegen Corona, sagte der Bischof in seiner Weihnachtspredigt in der Karlsruher Stadtkirche. Nur wenn weltweit genügend Menschen geimpft seien, werde sich das Virus eindämmen lassen. Das Kind in der Krippe weise den Menschen durch alle Widrigkeiten hindurch einen Weg in das Leben, sagte Cornelius-Bundschuh. Die Freiheit, zu der dieses Gottvertrauen führe, ziele aber nicht auf das jeweils eigene Wohlergehen, sondern auf das Wohl der Menschen, die besonders gefährdet sind. "Nicht, dass ich Recht habe oder behalte, ist entscheidend, sondern dass wir gemeinsam eine Weg finden, der für alle weiterführt", sagte der evangelische Theologe. Deshalb müsse der Hass in sozialen Medien oder auf Demonstrationen und gegenüber Rettungskräften und Polizei ein Ende haben.

Fürst: "Vom Konsumlärm befreites Weihnachtsfest"

Der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Gebhard Fürst, sieht durch die Corona-Pandemie ein "vom Konsumlärm befreites Weihnachtsfest". Menschen sollten durch die Geburt des Kindes in der Krippe Vertrauen gewinnen, dass sie von Gott nicht verlassen seien, sagte Fürst in Rottenburg. Die weihnachtliche Botschaft laute: "Fürchtet euch nicht, verhaltet euch verantwortungsvoll, denn ihr seid nicht allein auf der Welt. Habt Vertrauen, dass ihr von Gott nicht verlassen seid, dass ihr Zukunft habt."