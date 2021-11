Weihnachtsmärkte starten unter Corona-Auflagen

In mehreren Städten in Baden-Württemberg starten am Donnerstag die Weihnachtsmärkte. Wegen der aktuell geltenden "Alarmstufe" finden sie größtenteils unter 2G-Bedingungen statt.

Trotz "Alarmstufe" haben viele Städte im Land beschlossen, ihre Weihnachtsmärkte nicht abzusagen. Weil sie im vergangenen Jahr ausgefallen sind, starten die Märkte vielerorts sogar schon früher als gewöhnlich. Es gilt in vielen Bereichen die 2G-Regel. Wie diese umgesetzt wird, unterscheidet sich aber von Stadt zu Stadt.

Weihnachtsmärkte in der "Alarmstufe" In der "Alarmstufe" gilt auf Weihnachtsmärkten in Baden-Württemberg die 2G-Regel überall da, wo die Besucherinnen und Besucher verweilen. Das heißt: Glühwein trinken oder Bratwurst essen können im Budenzauber dann nur Menschen, die geimpft oder genesen sind. Anders sieht es aus beim reinen Warenverkauf - beispielsweise von Wollsocken, Kerzen oder Weihnachtsdeko. Dann braucht man keinen Nachweis, das heißt auch Ungeimpfte können diese Dinge einkaufen, da man keinen Unterschied machen kann zwischen dem Warenverkauf auf dem Weihnachtsmarkt und im Supermarkt. Das macht die Organisation aber kompliziert. So könnte man beispielsweise die Weihnachtsmarktbereiche abtrennen - hier die Buden mit Essen und Trinken, dort die übrigen Waren. Wegen der 2G-Regel würde es in jedem Fall Einlasskontrollen geben, dort könnten dann Armbändchen für verschiedene Bereiche des Weihnachtsmarkts verteilt werden. Die Weihnachtsmärkte werden also mit Sicherheit anders gestaltet sein als üblicherweise - auch wegen der Abstandsregeln. Denkbar ist auch, dass eine 2G-Plus-Regel beschlossen wird, mit negativem Testnachweis von Geimpften und Genesenen.

Weihnachtliche Altstadt in Heidelberg

In Heidelberg findet der Weihnachtsmarkt vom 18. November bis 22. Dezember in der Altstadt statt. Er erstreckt sich über sechs Plätze vom Bismarckplatz über den Anatomiegarten, den Uniplatz und dem Marktplatz bis zum Winterwald am Kornmarkt und der Eisbahn auf dem Karlsplatz. Für vier dieser Plätze gilt die 2G-Regel. Das heißt Besucher müssen ihre Impfung oder Genesung nachweisen und bekommen dann ein Bändchen, das für die gesamte Dauer des Weihnachtsmarkts gilt.

Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) hält das Konzept für sicher.

"Wir haben keine Hotspots bei Außenveranstaltungen festgestellt. Wenn Sie das mit 2G machen - so machen wir es […] mit Eingangskontrolle - dann kann man das guten Gewissens zulassen.“

Keine Einlasskontrollen in Freiburg

Am Donnerstagnachmittag hat der 48. Freiburger Weihnachtsmarkt vor dem Colombischlössle eröffnet. Einlasskontrollen gibt es nicht. Auf allen sieben Plätzen in der Innenstadt herrscht Corona-bedingt bis zum 23. Dezember Maskenpflicht. Besucherinnen und Besucher, die Speisen oder Getränke zu sich nehmen oder mit Fahrgeschäften fahren möchten, müssen einen 2G-Nachweis vorzeigen. Waren und verpackte To-Go-Produkte können laut Veranstalter ohne einen Nachweis eingekauft werden.

Konstanzer Weihnachtsmarkt am See

Der Konstanzer Adventsmarkt findet im Stadtgarten statt, der direkt am Ufer des Bodensees liegt. Er öffnet vom 18. November bis 22. Dezember. Das Gelände ist umzäunt und es gilt eine Maskenpflicht. Am Einlass werden die 2G-Nachweise der Besucherinnen und Besucher kontrolliert. Wer will, bekommt dort auch das sogenannte "Adventsbändchen Bodensee/Hegau“. Mit diesem kann man auch die Weihnachtsmärkte in Radolfzell und Singen besuchen - ohne erneute Kontrolle des 2G-Nachweises.

Grünes Licht für Stuttgarter Weihnachtsmarkt

In welchem Rahmen der Stuttgarter Weihnachtsmarkt stattfinden kann, war lange unsicher. Am Donnerstag haben Stadtverwaltung und Veranstalter bekannt gegeben, dass der Markt am 24. November starten kann. Er soll bis zum 31. Dezember dauern, allerdings kleiner und in einem eingezäunten Bereich der Innenstadt. Statt 280 Ständen werden nur 190 Stände aufgestellt. Außerdem gilt auf dem ganzen Gelände 2G Plus und die Maskenpflicht. Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) sagte vor der Presse, dass auch das Gesundheitsamt unter diesen Auflagen den Weihnachtsmarkt unterstütze.

Bereits am Mittwoch hat auf dem Stuttgarter Schlossplatz der Wintertraum eröffnet. An den Buden und Ständen, sowie auf der Eislaufbahn gilt die 2G-Regel.