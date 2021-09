Weihnachtsmarkt 2021? Stuttgart und viele Städte in BW zögern noch - Karlsruhe sagt zu

In Karlsruhe soll in diesem Jahr trotz Pandemie ein Weihnachtsmarkt veranstaltet werden. Auch die französischen Nachbarn in Straßburg planen fest. Stuttgart wartet noch ab.

Wenn die Menschen in der Pandemie eins gelernt haben, dann sich an Unklarheiten zu gewöhnen. So stehen viele Städte in Baden-Württemberg jetzt immer noch vor der großen Frage, ob sie in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt veranstalten können, andere legen sich schon fest.

In Karlsruhe beispielsweise laufen die Planungen auf Hochtouren. Dort soll es 2021 eine sogenannte Weihnachtsstadt geben: Ein Riesenrad auf dem Marktplatz und viele festlich geschmückte Buden drumherum sollen schon am 22. November starten.

Über dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt hängt noch ein Fragezeichen

Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr - wenn es das Infektionsgeschehen zulässt - vom 24. Novmeber bis einschließlich 30. Dezember 2021 veranstaltet. So hat das der Gemeinderat im Juli beschlossen, teilte die Veranstaltungsgesellschaft "In Stuttgart" auf Anfrage des SWR mit. Also: einerseits die gute Nachricht - der Weihnachtsmarkt ist in Planung und soll sogar eine Woche länger als gewohnt stattfinden. Andererseits ist da noch das große Fragezeichen, ob das Pandemie-Geschehen nicht doch noch einen Strich durch die Rechnung macht.

Zum letzten Weihnachtsmarkt in Stuttgart (2019) kamen rund 3,5 Millionen Menschen in die Landeshauptstadt.

Aktuell seien die Veranstalter in einer Vorplanungsphase und im Austausch mit anderen Städten. "Der Wunsch einen Weihnachtsmarkt durchzuführen ist groß, allerdings sind wir dabei abhängig von den gültigen Verordnungen und den damit verbundenen Vorgaben", erklärt Jörg Klopfer von "In Stuttgart". Natürlich müsse es für den Weihnachtsmarkt ein entsprechendes Hygienekonzept geben, "das im Hinblick auf die bis dahin gültigen Verordnungen aktualisiert und angepasst wird."

In welcher Form der Weihnachtsmarkt in Stuttgart durchgeführt werden kann und welcher Aufbau möglich ist, wird frühestens im Oktober entschieden. Dann steht laut Veranstaltungsgesellschaft auch fest, wie viele Marktstände aufgebaut werden dürfen.

Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt zieht sich gewöhnlich quer durch die Innenstadt vom Markt- und Schillerplatz über die Kirch- und Dorotheenstraße und den Karlsplatz bis zum Schlossplatz. Im letzten Jahr konnte er wegen der Pandemie nicht stattfinden. Lediglich ein paar vereinzelte Stände schmückten da die Innenstadt.

Großraum Stuttgart: Esslingen "ja" - Ludwigsburg "vielleicht"

Auch beim Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt ist noch nicht klar, ob dieser stattfinden wird. In Esslingen hingegen will die Stadt definitiv ihren Mittelaltermarkt in der Altstadt veranstalten.

Veranstalter in Heidelberg, Mannheim und Freiburg planen ihre Märkte

Auch in Heidelberg und Mannheim scheinen die Weihnachtsmärkte fest geplant. Nachdem die Veranstaltungen in beiden Städten im vergangenen Jahr abgesagt wurden, sind Termine für diesen Herbst und Winter auf den Webseiten der Veranstalter zu finden. Das gilt auch für Freiburg.

Vorfreude für Weihnachtsfreunde macht ein Blick zu den französischen Nachbarn jenseits des Rheins. Der Weihnachtsmarkt in Straßburg soll in diesem Jahr stattfinden, das verkündete die elsässische Stadt am Montag. Pandemiebedingt war auch der weltbekannte Straßburger Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr abgesagt worden. In diesem Jahr findet er von 26. November bis 26. Dezember statt, das bestätigte die Bürgermeisterin.