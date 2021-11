Weihnachtsmärkte 2021 in Baden-Württemberg: Drohen Absagen wegen verschärfter Corona-Lage?

Angesichts der verschärften Corona-Lage warnt das Robert Koch-Institut vor Großveranstaltungen. Droht Weihnachtsmärkten in Baden-Württemberg auch 2021 das Aus?

In Baden-Württemberg steigen die Inzidenzzahlen. Das Land ist angesichts der steigenden Corona-Intensivpatienten nicht mehr weit von der Alarmstufe entfernt. Aufgrund der verschärften Corona-Situation rücken nun Großveranstaltungen wieder in den Fokus. Das Robert Koch-Institut (RKI) blickt mit Sorge auf Feste mit größeren Menschenansammlungen. Man rate "dringend dazu, größere Veranstaltungen möglichst abzusagen oder zu meiden, aber auch alle anderen nicht notwendigen Kontakte zu reduzieren", hatte es im neuen Wochenbericht der Behörde geheißen.

Weihnachtsmärkte geraten in den Blickpunkt

Zu solchen Großveranstaltungen zählen in dieser Jahreszeit auch die zahlreichen Weihnachtsmärkte, die im November eröffnen sollen. Viele Gemeinden und Kommunen in Baden-Württemberg planen seit längerer Zeit, die Märkte mit entsprechenden Hygienemaßnahmen zu veranstalten, nachdem sie im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie ausgefallen waren.

Die Situation könnte sich nach der eindringlichen Warnung des RKI ändern. Aktuell gibt es im Land zwar keine größeren Überlegungen, die Feste abzusagen. Aber bei diesem Thema sei derzeit viel in Bewegung, hieß es von Seiten des Landesgesundheitsministeriums mit Blick auf die bundespolitischen Diskussionen und die Ministerpräsidenten-Konferenz in der kommenden Woche.

Kleinere Gemeinden sagen Weihnachtsmärkte ab

Auch eine Sprecherin des Städtetags sagte auf SWR-Anfrage, dass es derzeit keine Tendenz gebe, die Märkte abzusagen. Der Gemeindetag dagegen sagte: Wegen der steigenden Infektionszahlen seien viele kleinere Kommunen gerade dabei, die Lage neu zu bewerten. Vor allem in kleineren Gemeinden wurden die Märkte bereits wieder vom Terminkalender genommen. Auch zwei Absagen größerer Veranstaltungen gibt es: So hatte Freudenstadt bereits vor Wochen den Weihnachtsmarkt abgesagt und in Lindau am Bodensee wurde der Termin für die "Hafenweihnacht" vor wenigen Tagen abgesetzt.

Planungen zu Weihnachtsmärkten laufen unbeirrt weiter

In vielen größeren Städten in Baden-Württemberg sollen die Weihnachtsmärkte jedoch stattfinden. Einige Veranstalter sind sich derzeit nur noch uneins über die Bedingungen. Manche Regelungen - wie etwa die Maskenpflicht und Zugangskontrollen - sind obligatorisch. Dagegen hängt es von der jeweiligen Corona-Stufe ab, wer alles auf den Weihnachtsmarkt darf. In der Basis- und Warnstufe wäre die 3G-Regel möglich. Tritt die Alarmstufe in Kraft, was demnächst der Fall sein könnte, gilt die 2G-Regel.

Weihnachtsmärkte in der Alarmstufe In der Alarmstufe, die wohl im Laufe der kommenden Woche ausgerufen wird, gilt auf Weihnachtsmärkten die 2G-Regel überall da, wo die Besucher verweilen. Das heißt: Glühwein trinken oder Bratwurst essen können im Budenzauber dann nur Menschen, die geimpft oder genesen sind. Anders sieht es aus beim reinen Warenverkauf - beispielsweise von Wollsocken, Kerzen oder Weihnachtsdeko. Dann braucht man keinen Nachweis, das heißt auch Ungeimpfte können diese Dinge einkaufen, da man keinen Unterschied machen kann zwischen dem Warenverkauf auf dem Weihnachtsmarkt und im Supermarkt. Das macht die Organisation aber kompliziert. So muss man entweder die Weihnachtsmarktbereiche abtrennen - hier die Buden mit Essen und Trinken, dort die übrigen Waren. Wegen der 2G-Regel würde es in jeden Fall Einlasskontrollen geben, dort könnten dann Armbändchen für verschiedene Bereiche des Weihnachtsmarkts verteilt werden. Die Weihnachtsmärkte werden also mit Sicherheit anders gestaltet sein als üblicherweise - auch wegen der Abstandsregeln. Denkbar ist auch, dass eine 2G-Plus-Regel beschlossen wird, mit negativem Testnachweis von Geimpften und Genesenen.

Noch herrscht Uneinigkeit über Zutrittsbeschränkungen

In Baden-Baden etwa steht fest, dass auf dem Christkindelsmarkt vor dem Kurhaus in jedem Fall nur die 2G-Regel gilt - unabhängig von der geltenden Corona-Stufe. Fest steht auch, dass der Karlsruher Christkindlesmarkt stattfinden soll. Nach Angaben der Stadt wird es dort neben einem Kunsthandwerker-Markt auch einen umzäunten Bereich geben, wo ein kontrollierter Zugang stattfinden soll.

In Aalen (Ostalbkreis) stand der Weihnachtsmarkt lange auf der Kippe, nachdem der ehemalige Veranstalter aufgrund der aufwendigen Hygienebestimmungen die Organisation finanziell nicht stemmen konnte. Nach fast 20 Jahren hat sich die Stadt aber entschlossen, den Markt wieder selbst auszurichten. Wie genau der Weihnachtsmarkt aussehen soll, ist noch unklar. "Es ist ein ambitionierter Zeitplan. Wir suchen derzeit nach Beschickern, die auf den Markt vertreten sein werden", sagte der Citymanager dem SWR. Man sei fest entschlossen, ihn zu realisieren.

Auskünfte haben geringe "Halbwertszeit"

In Ulm soll der Weihnachtsmarkt am 22. November beginnen. Dort soll die 3G-Regel gelten, solange es nicht zur Alarmstufe kommt. Allerdings weist eine Sprecherin der Stadt darauf hin, dass alle Auskünfte derzeit eine geringe "Halbwertszeit" hätten. Es könne sich alles noch ändern. Im Moment gehe man davon aus, dass der Markt mit "ausgeklügeltem Hygienekonzept" stattfindet. Die Stadt rechnet jedoch damit, dass weitaus weniger Besucher kommen als gewöhnlich.

Weihnachtsmarkt: Ein "Anker der Normalität"

In Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) laufen die Planungen für den Weihnachtsmarkt derzeit auf Hochtouren. Man müsse auch an die Standbetreiberinnen und -betreiber denken, rechtfertigt Schwäbisch Gmünds Stadtsprecher und Geschäftsführer der städtischen Touristik und Marketing GmbH die Entscheidung pro Weihnachtsmarkt. Deren Existenz sei zunehmend gefährdet, sagte er dem SWR.

Außerdem sei der Weihnachtsmarkt ein Ort der Begegnung, nicht zuletzt für ältere und einsame Menschen. Die Stadt wolle mit ihm ein Zeichen setzen, einen "Anker der Normalität" auswerfen, hieß es weiter.

In Heidelberg, wo der Weihnachtsmarkt am 18. November beginnt, bleiben die Veranstalter hinsichtlich der Zutrittsregelungen flexibel und machen die Beschränkung abhängig von der geltenden Corona-Stufe. In Mannheim startet der Weihnachtsmarkt am Wasserturm am 22. November dagegen in jedem Fall mit der 2G-Regel, was bereits früh beschlossen wurde. Das Veranstaltungsgelände in der Quadratestadt wird dabei abgegrenzt sein.

Armbänder dienen als Zugangsberechtigung

Auch bei den Weihnachtsveranstaltungen in den größeren Städten am Bodensee - Konstanz, Singen und Radolfzell - sollen nur Geimpfte und Genesene Zutritt auf den abgegrenzten Flächen haben. Besonders ist dort die Regelungen mit den "Adventsbändchen Bodensee/Hegau". Die Besucher, die das Band am Handgelenk tragen, gelten als geimpft oder genesen. Sie können das Bändchen auf allen drei Märkten am Eingang vorzeigen, um eingelassen zu werden.

Besucherinnen und Besucher mit dem Band am Handgelenk werden eingelassen. SWR Esther Leuffen

Einlassbänder dienen auf vielen Weihnachtsmärkten als Eintrittsticket - und sollen streng kontrolliert werden. In Freiburg etwa, wo es je nach Corona-Lage die 2G- oder 3G-Regel geben soll, kommen "Scouts" auf dem Weihnachtsmarkt zum Einsatz, die die Besucher überprüfen sollen.

"Das [Armbändchen] muss unaufgefordert bei einer Bestellung gezeigt werden, um darzustellen: Ich bin geprüft worden, bei mir ist alles in Ordnung und ich darf jetzt diesen Glühwein trinken oder diese Wurst essen."

Stuttgarter Weihnachtsmarkt: Offen für alle Besucher

Auch in der Region Stuttgart stehen die Weihnachtsmärkte nach wie vor auf dem Terminplan. Aktuell werde in der Landeshauptstadt noch am Hygienekonzept gefeilt, so ein Sprecher der Stadt. Der Weihnachtsmarkt, der am 23. November beginnt und dieses Jahr sogar eine Woche länger dauert, werde entsprechend der Verordnung des Landesgesundheitsministeriums allen Besuchern offenstehen. Eine Abgrenzung der Veranstaltungsfläche soll es nicht geben.

An eine Absage denkt man auch nicht in Ludwigsburg. Aus der Barockstadt heißt es: Solange das Land keine Vorgabe mache, dass Weihnachtsmärkte nicht stattfinden dürften, werde der Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg auch nicht abgesagt.

"Wir stehen ja auch mit den anderen großen Weihnachtsmärkten in Baden-Württemberg in Kontakt. Die handhaben das auch alle so."

Abgespeckter Weihnachtsmarkt in Esslingen

Dasselbe gilt in Esslingen, wo der traditionelle Weihnachtsmarkt mit dem Mittelaltermarkt am 23. November beginnt. Wie in einigen anderen Städten auch, wird der Esslinger Markt allerdings in abgespeckter Form stattfinden. Das bedeutet, dass Liveprogramm, Mitmachangebote, die bei Familien beliebte lebende Krippe und andere Events nicht stattfinden sollen. Statt der sonst üblichen 200 Stände soll es nun 120 geben.