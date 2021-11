per Mail teilen

In vielen Städten Baden-Württembergs wurden die Weihnachtsmärkte aufgrund der Coronavirus-Pandemie, teilweise kurzfristig, abgesagt. Nicht so in Calw. Doch auch hier gibt es eine Besonderheit: Der Budenzauber ist den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt und deren Freunden vorbehalten.