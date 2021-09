Unsicherheit hier - Gewissheit dort: Planungen für Weihnachtsmärkte 2021 laufen

Auch wenn bei sommerlichen Temperaturen die Weihnachtsstimmung derzeit eher hinten ansteht - die Planungen für die Adventszeit laufen. Und wie auch im vergangenen Jahr sind diese geprägt durch die Coronavirus-Pandemie.

Knapp drei Monate vor Beginn der Saison laufen in vielen Städten Deutschland und Baden-Württembergs die Planungen für die Vorweihnachtszeit.

Noch ist unklar, ob und wie beispielsweise der Stuttgarter Weihnachtsmarkt 2021 stattfinden kann. "Aktuell sind wir in einer Vorplanungsphase und befinden uns im Austausch mit anderen Städten, die einen Weihnachtsmarkt veranstalten, wie Nürnberg, Ulm und München", sagte Jörg Klopfer von der "in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft".

Sehnsucht nach Glühweinduft ist groß

Sicher sei lediglich, dass der Markt über den 23. Dezember hinaus um eine Woche verlängert würde (30. Dezember). Das hatte der Stuttgarter Gemeinderat bereits im Juli beschlossen, um den Schaustellern nach der erneuten Absage des Cannstatter Volksfestes entgegenzukommen.

Der Wunsch nach einem Weihnachtsmarkt sei groß, allerdings sei man abhängig von den gültigen Verordnungen und den damit verbundenen Vorgaben. Es gebe zudem ein Hygienekonzept. Doch dieses werde im Hinblick auf die bis dahin gültigen Verordnungen aktualisiert und angepasst. Details nannte Klopfer nicht.

Frühestens im Oktober solle entschieden werden, in welcher Form ein Weihnachtsmarkt in Stuttgart möglich sein könne und welcher Aufbau möglich sei. "Dann steht auch fest, wie viele Marktstände aufgebaut werden dürfen", sagte Klopfer.

Andere Städte, wie zum Beispiel Köln, haben schon Märkte mit Glühwein und Ständen angekündigt. Viele Veranstalter planen mit mehr Platz für Besucher und 3G-Kontrollen. "Wir sind zuversichtlich und bereiten den Weihnachtsmarkt am Kölner Dom wie in den letzten Jahren vor", sagte eine Sprecherin des Marktes. Vielerorts soll es stichprobenartige Kontrollen der 3Gs geben - also eines Nachweises, dass Besucher geimpft, getestet oder von Corona genesen sind.

Schwäbisch Gmünd plant mit Weihnachtsmarkt 2021

Auch in der Stauferstadt Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) soll der Weihnachtsmarkt 2021 wieder stattfinden. Unter welchen Voraussetzungen dies möglich sein wird, will die Touristik- und Marketing GmbH nach Angaben von Geschäftsführer Markus Herrmann bis Ende September entscheiden. Nach den bisherigen Planungen soll der Gmünder Weihnachtsmarkt am 25. November eröffnet werden.

In Freiburg sind indes bereits alle 137 Budenplätze vergeben, hatte Thomas Barth, Projektleiter Märkte und Events FWTM in Freiburg, zuletzt bestätigt. Allerdings gebe es gerade bei vielen Beschickern die Sorge nach der Wirtschaftlichkeit. "Bekomme ich meine Aushilfen, komme ich auf meine Kosten, kommen die Besucher, ist die Kaufkraft noch da - auf dem Markt - oder wird digital bestellt? Also im Bereich Kunsthandwerk spürt man das", so Barth. Einige Marktbeschicker hätten deshalb abgesagt.

Sehen Sie hier einen Video-Beitrag über Konstanzer Marktbeschicker, die auf den Freiburger Weihnachtsmarkt 2021 verzichten: