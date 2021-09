Weihnachtsmärkte mit Corona-Regeln in Baden-Württemberg erlaubt

Frohe Nachrichten noch vor der Weihnachtszeit: In Baden-Württemberg werden Weihnachtsmärkte vom Sozialministerium erlaubt - doch nur unter bestimmten Bedingungen.

Trotz der Gefahr durch eine vierte Corona-Welle sollen in diesem Jahr Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg möglich sein. Darauf haben sich das baden-württembergische Sozialministerium, die kommunalen Landesverbände und Vertreter der Schausteller geeinigt. "Die steigende Impfquote ermöglicht es uns, ein Stück zur Normalität zurückzukehren und die für viele Menschen bedeutsame Tradition der Weihnachtsmärkte dieses Jahr stattfinden zu lassen", sagte der Amtschef im Gesundheitsministerium, Uwe Lahl, am Mittwoch in Stuttgart. Er mahnte aber auch: "Angesichts der aktuellen vierten Welle der Corona-Pandemie müssen wir jedoch vorsichtig bleiben. Deshalb haben wir uns auf klare und umsetzbare Regeln verständigt."

Klare Regeln auf den Weihnachtsmärkten in Baden-Württemberg

So gilt auf den Weihnachtsmärkten Maskenpflicht, weil der Abstand nicht zuverlässig eingehalten werden könne. Zudem soll es Zugangskontrollen geben, um zu überprüfen, dass die Besucherinnen und Besucher entweder geimpft, genesen oder getestet sind. Ist der Markt auf einem umzäunten Gelände, soll es an bestimmten Punkten Kontrollen geben. Ansonsten könnten bereits überprüfte Besucherinnen und Besucher auch ein Bändchen für das Handgelenk bekommen.

Wer Glühwein oder gebrannte Mandeln kaufen oder ins Riesenrad einsteigen will, muss am Stand noch mal vorweisen, dass er geimpft, genesen oder getestet ist. Ruft die Landesregierung allerdings den Corona-Alarmzustand aus, dürfen nur noch Geimpfte oder Genesene dieses Angebot nutzen. An Ständen, die etwa Socken oder Brot zum Mitnehmen anbieten, ist die Kontrolle nicht nötig.

Gudrun Heute-Bluhm, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Städtetags Baden-Württemberg, begrüßte die frühzeitige Planungssicherheit, die es nun für alle Beteiligten gebe. Ebenso der Präsident des Gemeindetags, Steffen Jäger. Er befürwortete Hygienekonzepte um die Lösung mit Bändchen zum 3G-Nachweis. Bei der geplanten Maskenpflicht müsse dagegen ein pragmatischer Ansatz erörtert werden, forderte er.

Große Ungewissheit bei der Planung

Noch vor einigen Wochen herrschte große Ungewissheit bei den Veranstaltern der Weihnachtsmärkte vielerorts in Baden-Württemberg. Nur Karlsruhe zeigte sich optimistisch und plante die sogenannte Weihnachtsstadt mit Riesenrad auf dem Marktplatz. Die Vorbereitungen für den Stuttgarter Weihnachtsmarkt waren bislang noch zurückhaltend. "Der Wunsch einen Weihnachtsmarkt durchzuführen ist groß, allerdings sind wir dabei abhängig von den gültigen Verordnungen und den damit verbundenen Vorgaben", erklärt Jörg Klopfer von "In Stuttgart" dem SWR damals.

Im Großraum Stuttgart war die Stadt Esslingen für die Durchführung eines Weihnachtsmarktes. Beim Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt war es noch unklar, ob dieser stattfinden wird. Das könnte sich nun ändern. In Heidelberg und Mannheim hingegen waren die Weihnachtsmärkte fest geplant.