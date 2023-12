Die Predigten der Bischöfe in Baden-Württemberg am ersten Weihnachtsfeiertag waren geprägt von den aktuellen Krisen und Kriegen in der Welt. Stephan Burger, Erzbischof in Freiburg, rief zu gegenseitigem Respekt zwischen den Religionen und Kulturen auf. Der Bischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg Ernst-Wilhelm Gohl betonte, Gott wende sich besonders den Menschen am Rande der Gesellschaft zu.