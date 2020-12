Weihnachtsgottesdienste in Baden-Württemberg Strenge Hygienebestimmungen in der Karlsruher Christuskirche

Der evangelische Landesbischof in Baden, Cornelius-Bundschuh, sagte in seiner Weihnachtspredigt, die christliche Weihnachtsbotschaft sei das Licht in der Dunkelheit. Beim Gottesdienst in der Karlsruher Christuskirche galten strenge Hygienebestimmungen.