Nächstenliebe unter Corona-Bedingungen: Weihnachtliche Botschaften aus Baden-Württemberg

Weihnachten ist das Fest der Liebe - religiöse Gemeinden, Organisationen und Einrichtungen in Baden-Württemberg nehmen dies zum Anlass, um anderen zu helfen.

Insbesondere zur Weihnachtszeit denken viele an ihre Mitmenschen und wollen sich ihnen gegenüber wohlgesonnen zeigen. Verschiedene Gemeinden und andere Organisationen nehmen dies zum Anlass, um ihre persönlichen Weihnachtsbotschaften und ein bisschen Nächstenliebe zu verbreiten. So lädt die Evangelische Gesellschaft Stuttgart Bedürftige zur Weihnachtsfeier "eva's Stall" an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag ein. Seit der Corona-Pandemie findet sie im Freien statt. Für alle Gäste gibt es einen Gottesdienst und kostenloses Essen zum Mitnehmen.

Heilbronn-Franken: Weihnachtsessen für Einsame und Bedürftige

Ähnliche Angebote gibt es auch in der Region Heilbronn-Franken. Am Heiligabend lädt die Aufbaugilde Heilbronn zum Open-Air-Weihnachtsgottesdienst im Heilbronner Deutschhof mit Essen und Geschenken "to go" ein. Die Aktion wird unterstützt vom Rotary Club Heilbronn-Unterland und den Kirchen.

In Schwäbisch Hall gibt es kostenloses Essen zum Mitnehmen für Bedürftige und Menschen, die sich einsam fühlen. "Es wird Schweinebraten mit Semmelknödeln und Rotkraut geben. Dazu haben wir Geschenktüten gerichtet, die wir ausgeben können", sagte Fabian Braun, Abteilungsleiter Erlacher Höhe Hohenlohe-Franken, dem SWR.

Im Mehrgenerationenhaus in Öhringen (Hohenlohekreis) gibt es an Heiligabend einen Gottesdienst für Alleinstehende und Menschen ohne familiären Anschluss mit anschließendem Abendessen. Wer teil nimmt, sollte die 2G-Plus-Regel beachten.

Weihnachtsstimmung im Pflegeheim in Ulm

Eine angenehme Atmosphäre herrscht im Pflegeheim Friedrichsau in Ulm. Laut Pflegedienstleiterin Mirijam Rummer kommt das Weihnachtsfest zur rechten Zeit für die Gemütslage der Bewohnerinnen und Bewohner. Sie und das Personal werden täglich getestet. Alles wird schriftlich dokumentiert, doch das stört niemanden. "Hauptsache, man ist mal wieder beisammen. Es ist ja heute eine Besonderheit, dass man die Familie wieder sieht und drücken kann", sagte die 91-jährige Bewohnerin Uta Keller dem SWR.

Mut machen in Zeiten der Pandemie

Jochen Cornelius-Bundschuh, Bischof der Evangelischen Landeskirche, will mit seiner Weihnachtsbotschaft Mut machen. Er will den Menschen zeigen, dass sie nicht allein durch die Pandemie gehen müssen. "Ich denke, da gibt es einmal den Verweis, auf die vielen Menschen, die versuchen mit kleinen Gesten füreinander da zu sein, einander beizustehen", sagte er dem SWR. "Dann auch die große Hoffnung, dass wir uns darauf verlassen, dass Christus mit uns geht, dass Gott bei uns ist. Ich denke, das ist auch das, was Weihnachten auszeichnet."

Diese Regeln gelten für Gottesdienste

Gottesdienste und religiöse Veranstaltungen sind laut aktueller Corona-Verordnung frei zugänglich. Es gilt nur einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Die maximale Teilnehmerzahl für die Weihnachtsgottesdienste ergibt sich oft durch die Abstandsregelung. Bei sämtlichen religiösen Veranstaltungen gilt eine allgemeine Maskenpflicht in geschlossenen Räumen. Außerdem muss eine ausreichende Lüftung der Räume gewährleistet sein und Oberfläche müssen regelmäßig gereinigt werden. Unter diesen Umständen ist Gemeindegesang erlaubt.

"Der Glaube als wichtiger Zufluchtsort"

Die Sonderrolle bei der Kirchen in der Corona-Verordnung kommt nicht immer gut an. Für viele Menschen, die eine schwierige Zeit durchmachen, sei jedoch der Glaube ein wichtiger Zufluchtsort, erklärte Heike Springhart, Designierte Landesbischöfin der Evangelischen Kirche in Baden dem SWR. Gottesdienste halten dennoch die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen so gut es ginge ein. Nur könne man Menschen nicht wegen eines fehlenden Tests oder Impfzertifikats an der Kirchentür abweisen. "Die seelische Not ist unglaublich groß. Unsere Aufgabe ist es, den Menschen beizustehen", sagte Springhart.