Weihnachten in BW: Viele Staus am 22. und 23. Dezember erwartet

Viele sind Weihnachten auf den Straßen Baden-Württembergs unterwegs, um ihre Familien zu besuchen. Darum rechnet der ADAC Württemberg mit Staus - vor allem am 22. und 23. Dezember.

Weihnachtszeit ist Reisezeit - und das macht sich auch auf den Straßen im Ländle bemerkbar. Der ADAC erwartet dieses Jahr ein höheres Verkehrsaufkommen als im letzten Jahr. Vor allem am 22. und 23. Dezember soll es vermehrt zu Staus kommen. Daher sollten Reisende deutlich mehr Zeit auf der Straße einplanen, um rechtzeitig ans Ziel zu kommen.

"2020 war durch den Lockdown die Mobilität im Winter äußerst niedrig, auch Verwandten-Besuche an den Feiertagen waren kaum möglich", erklärte Holger Bach, Abteilungsleiter Verkehr und Umwelt beim ADAC Württemberg. So hatte der ADAC im vergangenen Jahr vom 21. Dezember bis Silvester nur 237 Staus über insgesamt 192 Kilometer in Baden-Württemberg registriert.

Entspannte Rückreise am Dienstag oder Mittwoch möglich

Die höchste Verkehrsbelastung wird vom ADAC Württemberg am 22. und 23. Dezember erwartet. An Heiligabend sollte es hingegen auch auf den Autobahnen ruhiger zugehen. "Am 26. Dezember wird es dann wieder eng auf den Straßen, da viele Menschen von ihren Verwandten zurückkehren", sagte Bach. Für eine entspannte Rückreise empfiehlt der Verkehrsexperte den Dienstag oder Mittwoch nach den Feiertagen. Durch die Corona-bedingten Einschränkungen wird nur wenig Stau durch Ski-Urlauber in den Wintersportgebieten erwartet.

Besonders staugefährdete Strecken in Baden-Württemberg

Besonders viel Stau ist auf den Autobahnen A6 und A8 im Land zu erwarten. Vor allem durch Baustellen kann es hier laut ADAC Württemberg zu Verzögerungen kommen. Hohes Staurisiko könnte es vor allem in den Bereichen zwischen Bad Rappenau und Kreuz Weinsberg (Landkreis Heilbronn) auf der A6 sowie zwischen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd (Enzkreis) auf der A8 geben.

Baustellen in Baden-Württemberg mit Staugefahr:

A6 Nürnberg - Mannheim zwischen Bad Rappenau und Kreuz Weinsberg (Landkreis Heilbronn)

A8 Karlsruhe - Stuttgart zwischen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd (Enzkreis)

A81 Engelbergtunnel zwischen Stuttgart-Feuerbach und Dreieck Leonberg (Landkreis Böblingen)

A81 Singen - Stuttgart zwischen Böblingen/Sindelfingen und Böblingen-Ost (beides Region Stuttgart) sowie zwischen Horb am Neckar (Landkreis Freudenstadt) und Herrenberg (Region Stuttgart)

Weihnachtsreisewelle auch im Zugverkehr erwartet

Die Deutsche Bahn rechnet am Donnerstag vor Weihnachten und am Montag nach den Feiertagen mit besonders vielen Reisenden. Nach Angaben eines Sprechers liegen die Buchungszahlen höher als im vergangenen Jahr, jedoch immer noch 35 bis 40 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau. Auf stark nachgefragten Verbindungen setzt die Bahn seit Mittwoch bis zum 2. Januar Sonderzüge ein. Darunter sind die Verbindungen zwischen Berlin und Stuttgart beziehungsweise München und zwischen Köln, Düsseldorf und Berlin.

Seit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember sind 50.000 Sitzplätze mehr im Angebot als vor einem Jahr. 2020 hatte es im Weihnachtsfernverkehr täglich gut 500.000 Sitzplätze gegeben. Fahrgäste müssen nachweisen, dass sie gegen das Coronavirus geimpft, davon genesen oder negativ getestet sind. Kinder bis sechs Jahren sind davon ausgenommen. Für ältere Schülerinnen und Schüler gilt das nur während der Schulzeit.