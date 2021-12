Weihnachten zur Corona-Zeit - Was gilt es in diesem Jahr zu beachten?

Nur noch wenige Tage, dann ist es soweit. Weihnachten steht vor der Tür. Und auch im zweiten Corona-Winter stellen sich die Menschen in Baden-Württemberg die Frage: Was ist erlaubt?

Für viele Menschen im Land ist die familiäre Gemeinschaft rund um einen hell erleuchteten Weihnachtsbaum wohl das, was die Festtage so besonders macht. Doch wie schon im Jahr zuvor steht auch dieses Weihnachten im Zeichen der Corona-Pandemie. Trotz der verfügbaren Schutzimpfung ist es noch nicht gelungen, diese in den Griff zu bekommen. Wie viele Menschen dürfen sich dieses Jahr an den Feiertagen treffen? Welche Rolle spielt dabei der Impfstatus der Anwesenden? Und welche Regeln gelten beim Weihnachtsgottesdienst? SWR Aktuell mit den wichtigsten Antworten.

Prinzipiell gelten an Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen dieselben Kontaktbeschränkungen wie sonst auch. Seit dem 24. November gilt in Baden-Württemberg die Alarmstufe II. In dieser darf sich ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen. Neu ist seit dem 20. Dezember, dass Geimpfte und Genesene ("Immunisierte Personen") davon nicht mehr ausgenommen sind, sobald ungeimpfte Personen dabei sind. Heißt: sobald ein ungeimpfter Angehöriger zum Beispiel an einer Weihnachtsfeier im Familienkreis teilnimmt, gilt die Personengrenze von einem Haushalt plus einer weiteren Person, auch wenn alle anderen Anwesenden geimpft oder genesen sind. Ausgenommen sind nur noch Personen bis einschließlich 17 Jahren. Lebenspartner, die nicht zusammenleben, gelten übrigens trotzdem als ein Haushalt. Treffen sich ausschließlich Geimpfte, Genesene und Personen bis einschließlich 17 Jahre, gilt die strengere Regel nicht. Dann gilt nur die maximale Personenzahl von 50 (siehe unten).

Wer in der Weihnachtszeit im Restaurant essen gehen will, benötigt einen gültigen 2G-Nachweis sowie einen negativen aktuellen Schnelltest. Ausgenommen von dieser 2G-Plus-Regel sind Menschen, die bereits dreimal geimpft, also geboostert wurden und Menschen, deren zweite Corona-Schutzimpfung mindestens zwei Wochen und höchstens sechs Monate zurück liegt.

Baden-Württemberg verschärft wenige Tage vor Weihnachten die Corona-Regeln. Ab Montag (20. Dezember) gibt es erstmals auch für Geimpfte und Genesene Kontaktbeschränkungen auf privaten Veranstaltungen. Sie dürfen sich nur noch mit maximal 50 Menschen in Innenräumen oder mit 200 Personen im Freien treffen, wie das Sozialministerium am Freitag in Stuttgart mitteilte. Mit den Vorgaben setzt das Land einen Beschluss der Bund-Länder-Konferenz um. Für nicht immunisierte Personen gilt weiterhin die Begrenzung auf eine weitere Person außerhalb des eigenen Haushalts.

Auch beim weihnachtlichen Gottesdienstbesuch kann die Pandemie in diesem Jahr nicht ausgeblendet werden. In Baden-Württemberg gibt es keine allgemeine 2G- oder 3G-Regelung für religiöse Veranstaltungen. Somit kann der Weihnachtsgottesdienst unabhängig vom Immunisierungsstatus einer Person besucht werden. Diese lockere Handhabung der Landesregierung stößt bei vielen Immunologen auf Unverständnis.

Bei sämtlichen religiösen Veranstaltungen gilt eine allgemeine Maskenpflicht in geschlossenen Räumen. Unter diesen Umständen ist Gemeindegesang erlaubt. Einige Gemeinden haben ihren Gottesdienst nach draußen verlegt. Hier kann die Maske abgenommen werden, sollte ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen möglich sein.

Das Kultusministerium hat mit einer Ausnahmeregelung für die Schulwoche vor Weihnachten für Aufregung gesorgt. Die Schulen im Land können Schülerinnen und Schüler auf schriftlichen Antrag der Eltern für die drei letzten Schultage vor den Weihnachtsferien vom Präsenzunterricht befreien. Mit dieser selbstgewählten Quarantäne soll Schulkindern die Möglichkeit gegeben werden, sich vor den kommenden Familienfesten selbst zu isolieren. Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) will damit laut Pressemitteilung "ganz vorsichtigen Eltern entgegenkommen". Die Ausnahmeregelung gilt vom 20. bis 22. Dezember. Für die Befreiung mussten Eltern schriftlich eine Beurlaubung beantragen. Die Schule soll die Kinder und Jugendlichen dann mit Arbeitsaufträgen und Materialien für zu Hause versorgen.

Natürlich besteht die Weihnachtszeit nicht nur aus Gottesdiensten und Familienfesten. Für viele Wintersport-Begeisterte sind die Ferien der erste Höhepunkt der Saison. Die Regelungen, die auf den Pisten und in den Liften gelten, unterscheiden sich von Land zu Land. In Baden-Württemberg dürfen die Anlagen nur unter 2G-Plus-Regelung betrieben werden. Sie sind also nur für Geimpfte und Genesene offen, die zusätzlich einen negativen Test vorlegen können. Ausgenommen vom Testnachweis sind Menschen mit einer Boosterimpfung, Menschen deren zweite Corona-Schutzimpfung mindestens zwei Wochen und höchstens sechs Monate zurück liegt, und Kinder bis einschließlich sieben Jahre, die noch nicht eingeschult sind. Schülerinnen und Schüler müssen dagegen während der Ferien einen negativen Schnelltest vorweisen können.

Wer im Ausland Ski oder Snowboard fahren will, sollte sich mit den Corona-Bestimmungen vor Ort vertraut machen.