Die AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag und Landesvorsitzende in Baden-Württemberg, Alice Weidel, will ihre Partei als Spitzenkandidatin in den Bundestagswahlkampf führen. Sie wolle sich gemeinsam mit dem Parteivorsitzenden Tino Chrupalla als Spitzenteam bewerben, sagte Weidel in der Nacht zum Mittwoch in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz". Am Dienstag war bekannt geworden, dass auch der pensionierte Generalleutnant Joachim Wundrak und die Bundestagsabgeordnete Joana Cotar die AfD gerne als Spitzenteam in den Bundestagswahlkampf führen würden. Die AfD hatte nach längeren Debatten entschieden, die Mitglieder über das Spitzenduo abstimmen zu lassen. Zweierteams, die gemeinsam antreten wollen, müssen sich bis Mittwoch zwölf Uhr melden. In Baden-Württemberg steht die Aufstellung der Kandidaten für die Bundestagswahl am 26. September noch aus.