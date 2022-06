Alice Weidel hat früh angekündigt, den Landesvorsitz der AfD in Baden-Württemberg abzugeben. Auf Bundesebene will sie jedoch präsent bleiben: Auf dem Parteitag in Riesa an diesem Wochenende wird erwartet, dass sie für die AfD-Spitze kandidiert.

