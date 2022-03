Gesundheitsminister fordern Überprüfung der Quarantäne-Regeln

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten am Montag beschlossen, die Quarantäne- und Isolationsregeln zu überprüfen. Das RKI will entsprechende Anpassungen vornehmen.

Das Land Baden-Württemberg hat sich wegen weiter hoher Ansteckungszahlen energisch gegen den Wegfall fast aller Corona-Schutzmaßnahmen gewehrt - doch am kommenden Sonntag ist es soweit. Dann müssen in Innenräumen keine Masken mehr getragen werden und die Zugangsbeschränkungen fallen weg.

Die Pflicht zur Meldung einer Corona-Erkrankung und die Regeln zu Quarantäne und Isolation bleiben bislang allerdings erhalten. Kontaktpersonen von Infizierten müssen nicht in Quarantäne, wenn sie eine Auffrischungsimpfung haben, frisch doppelt geimpft oder frisch genesen sind. Als "frisch" gilt ein Zeitraum von bis zu drei Monaten.

Quarantäne oder Isolation: Was ist der Unterschied? In Quarantäne müssen sich diejenigen begeben, bei denen der Verdacht auf eine Corona-Infektion besteht. Zum Beispiel, weil sie engen Kontakt zu einer nachweislich infizierten Person haben. Isolieren müssen sich diejenigen, bei denen eine Infektion bereits nachgewiesen wurde. In Isolation müssen also alle, die selbst am Coronavirus erkrankt sind.

Gesundheitsminister der Länder fordern Überprüfung der Quarantäneregeln

Laut einem Beschluss der Gesundheitsminister der Länder vom Montag soll das Robert Koch-Institut (RKI) zeitnah prüfen, "ob und wie lange eine Absonderung von Infizierten und Kontaktpersonen in der aktuellen Pandemiephase" angebracht ist. Dazu solle sich das RKI mit den Ländern abstimmen.

In der jetzigen Phase der Pandemie fänden zwar weiterhin Virusübertragungen statt, es seien jedoch zahlreiche Infektionsverläufe mit wenigen Symptomen oder auch ohne Symptome zu verzeichnen, heißt es in dem Beschluss. Die mit der Omikron-Variante einhergehenden milderen Krankheitsverläufe und der bestehende Impfschutz führten dazu, dass die Infektionsfolgen in den meisten Fällen nicht mehr gravierend seien.

Allerdings führen die Absonderungsmaßnahmen zu hohen Personalausfällen und Einschränkungen bei der Beschulung und frühkindlichen Betreuung. Eine stärkere Eigenverantwortung könne nun im Vordergrund der Maßnahmen stehen.

RKI-Chef Wieler kündigt Änderungen bei Quarantäne an

Der Chef des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, kündigte vergangenen Freitag bei der Pressekonferenz zur Corona-Lage in Deutschland an, dass in Kürze die Quarantäne- und Isolationszeiten angepasst würden. "Es ist ganz klar, dass die Quarantäneregelung bei so hohen Infektionszahlen gar nicht mehr möglich ist stringent durchzusetzen und ich denke, es ist auch klar, dass die Isolationsregeln weicher werden", sagte Wieler. Wie die genauen Regeln dann aussehen, müsse noch verhandelt werden.

KBV-Chef fordert früheres Ende der Isolation bei asymptomatischen Fällen

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, hat ein früheres Ende der Isolationspflicht bei symptomfreier Corona-Infektion gefordert: "Es ist nicht mehr sinnvoll, Menschen, die symptomfrei infiziert sind, in eine zehntägige Isolation zu schicken." Wer symptomfrei mit dem Coronavirus infiziert sei, sollte zeitnah weiterarbeiten dürfen, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Nicht nur in den Kliniken gebe es zum Teil große Probleme mit infiziertem Personal. "Überall, auch in den Praxen, fallen gerade viele Mitarbeiter wegen einer Corona-Infektion aus." Obwohl sehr viele symptomfrei seien, fehlten sie mindestens zehn Tage im Betrieb. Die aktuellen Regeln ergäben keinen Sinn mehr bei einer Erkrankung, die in den allermeisten Fällen milde, also mit typischen Erkältungssymptomen, verlaufe. Nötig seien jetzt alltagstauglichere Regeln.

Weiterverfolgen der Quarantäne-Regeln könnte Risiko für kritische Infrastruktur sein

Thorsten Lehr, Professor für Klinische Pharmazie an der Universität des Saarlandes, befürchtet Engpässe in der kritischen Infrastruktur, wenn bald fast alle Corona-Maßnahmen wegfallen, die Quarantäne-Regeln aber weiter so bleiben. "Auch wenn die Krankenhäuser nicht wegen einer großen Zahl an Corona-Patienten überlastet sind, könnte es zu Ausfällen an anderer Stelle kommen, einfach weil so viele Menschen in Quarantäne müssen", sagte Lehr im Gespräch mit dem Westdeutschen Rundfunk.

Auch der Infektionsepidemiologe von der Akkon Hochschule Berlin, Timo Ulrichs, ist der Meinung, dass ein Weiterverfolgen der Quarantäne-Regeln dazu führen könne, dass die Nebenwirkungen größer würden als der gewünschte Effekt. "Also Blockierung der Arbeitsfähigkeit in kritischen Infrastrukturen, auch im Gesundheitssektor, bei nur noch wenig Beitrag, Übertragungsketten zu unterbrechen", sagte Ulrichs. Zur kritischen Infrastruktur zählen unter anderem Rettungsdienste, Polizei, ÖPNV oder Müllabfuhr.

Quarantäne-Wegfall könnte vulnerable Gruppen gefährden

Allerdings sprechen sich beide Wissenschaftler gegen ein Auslaufen der Quarantäne-Regeln aus. Die Infektionszahlen könnten explosionsartig ansteigen, sodass die kritische Infrastruktur ohnehin Probleme bekommen würde, sagte Lehr. "Noch dazu würden die Infektionen dadurch auch wieder in die Schichten getragen werden, die sich bislang gut schützen konnten - in Pflegeeinrichtungen, Behindertenwerkstätten, also die vulnerablen Gruppen."

Aus der Sicht von Epidemiologe Ulrichs wäre es aber besser, wenn die Regierung sinnvolle Maßnahmen so lange beibehalten würde, "bis auch die verlängerte Omikron-/BA.2-Welle sicher im Abebben begriffen sein wird", sagte Ulrichs.

BW-Landesregierung will Überlastung der Krankenhäuser verhindern

Die grün-schwarze Koalition in Baden-Württemberg betonte am Dienstag bei der Regierungspressekonferenz, man fahre weiter einen "Kurs der Vorsicht und der Umsicht". Eine Überlastung der Krankenhäuser will man verhindern, indem man flexibel Personal austauscht.

Darüber hinaus sollen Sozialministerium und Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker der Fraktionen einen Plan entwickeln, unter welchen Umständen Pflegekräfte weiterarbeiten können, auch wenn sie infiziert sind, aber keine Symptome haben. Momentan sind die Kliniken, was die mit Covid-Patientinnen und -Patienten belegten Betten angeht, noch nicht an der Belastungsgrenze. Zu schaffen macht ihnen aber, dass viele Pflegekräfte wegen einer Infektion in Isolation sind.

Die Landesregierung von Baden-Württemberg will sich am Freitag mit Vertreterinnen und Vertretern der Kommunalverwaltung, der Gesundheitsämter und Fachexperten beraten, wie die mittel- bis langfristige Weiterentwicklung des Corona-Managements aussehen soll.