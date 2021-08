Nur einmal in der Woche in die Schule, die restliche Woche von zu Hause aus lernen: Seit der Corona-Pandemie ist dies für die meisten Schülerinnen und Schüler mittlerweile Alltag. An einer private Schule in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) gehört diese Art von Unterricht aber schon seit neun Jahren zum Konzept. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat die staatliche Genehmigung jetzt aber abgelehnt.

