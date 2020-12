Die Landesregierung hat am Dienstag eine Wasserstoff-Strategie für Baden-Württemberg beschlossen. Darin sind 29 Einzelmaßnahmen aufgelistet, die gemeinsam mit Akteuren aus der Forschung, der Wirtschaft und aus Verbänden erarbeitet wurden. Mit der Strategie sollen die Handlungsschwerpunkte für das Land identifiziert und konkrete Maßnahmen festgelegt werden. Es wurden verschiedene Anwendungsgebiete berücksichtigt, wobei der Verkehrssektor als wichtigstes Gebiet definiert wurde. Hier gehe es vor allem um die Anwendung von Wasserstoff im Schienen- und Fernverkehr - wobei die Automobilindustrie die Technologie in einem Brennstoffzellenauto und insbesondere in Nutzfahrzeugen nutzbar machen soll. Im Industriesektor spiele die Anwendung von Wasserstofftechnologien etwa in Raffinerien oder der chemischen Industrie eine Rolle. Zudem sei Wasserstoff etwa auch bei der Stromspeicherung relevant. "In allen Anwendungsbereichen müssen wir konsequent forschen und entwickeln. Wir müssen Kompetenzen vernetzen und Partnerschaften gründen, Pilotprojekte aufsetzen und finanzieren, aus- und weiterbilden", sagte Umweltminister Franz Untersteller (Grüne).