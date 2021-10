Die CDU konnte in diesem Jahr weder bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg noch bei der Bundestagswahl punkten. Am Donnerstag hat CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet seinen Rückzug angekündigt: Die Partei brauche eine "Neuaufstellung", so Laschet. CDU-Mitglieder aus Baden-Württemberg haben Ideen, wie diese aussehen könnte.

Sendung am Fr. , 8.10.2021 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW