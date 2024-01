per Mail teilen

Seit Wochen gehen Tausende Landwirtinnen und Landwirte auf die Straßen - am Montag erneut bei einer Großdemonstration in Berlin, zu der auch viele Bauern aus Baden-Württemberg gefahren waren. Was hat bei den Landwirten das Fass zum Überlaufen gebracht? SWR-Hauptstadtkorrespondent Sebastian Deliga berichtet über die Hintergründe.