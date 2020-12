Rund eine Woche vor Weihnachten wird das Leben in Deutschland und Baden-Württemberg wegen der hohen Corona-Zahlen deutlich heruntergefahren. Für die Weihnachtsfeiertage gelten indes einige Ausnahmen.

Vom 24. bis 26. Dezember sind Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Menschen möglich. Allerdings soll dies auf den engsten Familienkreis beschränkt sein:

Angehörige desselben Haushaltes

Ehegatten

Unverheiratete Lebenspartner*innen und Partner*innen

Verwandte gerader Linie sowie Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweiligen Haushaltsangehörigen

Kinder bis einschließlich 14 Jahren zählen auch an Weihnachten nicht zur Gesamtpersonenzahl hinzu.

Die Begrenzung auf maximal zwei Haushalte ist an den Weihnachtstagen für Familientreffen aufgehoben.

Damit sind an Weihnachten grundsätzlich mehr als zwei Hausstände oder fünf Personen über 14 Jahre möglich. Beispielsweise könnten demnach vier Geschwister, die alle woanders wohnen, ihre Eltern besuchen - ohne Partner, aber mit Kindern bis 14.

Oder: Zwei Geschwister jeweils mit Partner und eventuellen Kindern besuchen die Eltern.

Oder: Ein Bruder lebt alleine und ist Gastgeber. Seine Eltern könnten ihn besuchen und zwei weitere Geschwister ohne Partner.

Ja - dann gilt allerdings die Regelung des restlichen Monats: maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten.

Ja - vom 24. bis 26. Dezember gilt der "Besuch von privaten Veranstaltungen" als triftiger Grund (auch nach 20 Uhr) die Wohnung zu verlassen. Streng genommen gilt diese Lockerung ab dem 27. Dezember, 0 Uhr nicht mehr - so das ab dann die Wohnung bis 5 Uhr nicht mehr verlassen werden darf.

Ja - der Weihnachtsbaumverkauf ist während der Einschränkungen ab 16. Dezember weiter erlaubt, jedoch nicht für die Zeit nach 20 Uhr.

Gottesdienste und Zusammenkünfte von Glaubensgemeinschaften sind nur noch unter folgenden Bedingungen möglich:

Mindestabstand von 1,5 Metern.

Es gilt Maskenpflicht.

Der Gemeindegesang ist untersagt.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte angekündigt, vor Weihnachten Gespräche mit den Glaubensgemeinschaften führen zu wollen, um einheitliche Regelungen auszuarbeiten. Zugleich rief Kretschmann aber auch zu Zurückhaltung auf. Es gehe ihm darum, dass Gottesdienste in Zeiten der Ausgangssperre - außer an Heiligabend - möglichst "nicht gemacht" werden.

Die badische Landeskirche hat bereits angekündigt, trotz des aktuellen Lockdowns grundsätzlich an den Gottesdiensten an Heiligabend festhalten zu wollen. Dafür seien die Hygienekonzepte der Kirchen weiter verschärft worden. Die Landeskirche empfiehlt, ab einer Inzidenz von 200 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche zu digitalen Gottesdienstformaten oder Hausandachten einzuladen. "Bei einer Inzidenz von 300 oder mehr Fällen dürfen keine Präsenzgottesdienste stattfinden, auch nicht im Freien", hieß es in einer Mitteilung.

Für die Weihnachtsfeiertage dürfen Hotels öffnen, um zum Zweck des Familienbesuchs Übernachtungsgäste zu beherbergen. Weitere Ausnahmen sind nicht geplant. Ansonsten waren und sind touristische Übernachtungen in Hotels, Gasthöfen, Ferienwohnungen, Campingplätzen und Jugendherbergen nicht erlaubt. Davon ausgenommen sind derzeit Dienst- und Geschäftsreisen oder wenn andere Gründe, wie die Betreuung eines pflegebedürftigen Angehörigen, Besuchsrecht bei Kindern oder ein Arzt- oder Krankenhausbesuch eine Übernachtung in diesen Einrichtungen erfordern.

Restaurants, Lieferdienste und Co. dürfen auch im Lockdown ihre Angebote weiter anbieten. Lieferdienste dürfen auch nach 20 Uhr unterwegs sein, da dies unter die Ausnahme der beruflichen Tätigkeit fällt. Restaurants, die Essen zum Abholen anbieten, dürfen dies ebenfalls weiter tun. Nach 20 Uhr dürfen die Speisen aber nicht mehr abgeholt, sondern nur noch nach Hause geliefert werden.

Die Ausnahmen der Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen für private Feiern gelten bis einschließlich 26. Dezember. Ab dem 27. Dezember greifen die von der Landesregierung gefassten Beschränkungen wieder - das bedeutet, dass ohne "triftigen Grund" ein Aufenthalt im Freien, private Feiern oder nicht notwendige Fahrten dann wieder nicht mehr erlaubt sind.

Die genaue Ausgestaltung der Regelungen über die Weihnachtsfeiertage ist Sache der Bundesländer, die dies entsprechend in ihren jeweiligen Corona-Verordnungen regeln. In Bayern gilt die nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr auch über die Weihnachtsfeiertage. Der Aufenthalt außerhalb der Wohnung ist dann nur in Ausnahmefällen erlaubt, die traditionell spät am Abend stattfindenden Christmetten entfallen. In Rheinland-Pfalz werden - analog zu Baden-Württemberg - die Regeln für die Weihnachtsfeiertage ebenfalls gelockert. Vom 24. bis zum 26. Dezember sind neben dem eigenen Hausstand vier weitere Menschen aus dem engsten Familienkreis zulässig, auch aus mehr als zwei Hausständen.

Im kleinen Grenzverkehr für die Bewohner der Grenzregionen in Frankreich und der Schweiz gibt es Ausnahmen bei der Quarantäneverpflichtung. Wenn man innerhalb von 24 Stunden ein- oder ausreist, muss man nicht in Quarantäne. Die Grenzen sind prinzipiell weiter geöffnet, in den jeweiligen Ländern gelten unter Umständen aber eigene Bestimmungen rund um die Feiertage. In Frankreich können die Bürger seit 15.12. die Wohnung tagsüber wieder ohne zeitliche und räumliche Beschränkungen verlassen - dafür tritt eine nächtliche Ausgangssperre von 20 Uhr bis 6 Uhr in Kraft, die nur an Heiligabend ausgesetzt ist. In der Schweiz bleiben beispielsweise Skigebiete über Weihnachten geöffnet, Treffen im privaten Raum werden nicht weiter beschränkt. Weiter dürfen sich zehn Personen treffen, inklusive Kinder und ohne Beschränkung der Haushalte. In Österreich sind laut aktuellem Stand Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag Treffen mit zehn Menschen zulässig. "Ab dem 26. Dezember gilt wieder, was auch jetzt gilt", so Kanzler Sebastian Kurz - dann dürften sich nur noch höchstens zwei Haushalte mit maximal sechs Erwachsenen und sechs Kindern treffen.

Die für die Weihnachtsfeiertage gefassten Ausnahmen gelten für den Jahreswechsel nicht. Zudem wird der Verkauf von Pyrotechnik und Feuerwerk vor Silvester generell verboten. Menschenansammlungen zum Jahreswechsel sind nicht erlaubt, die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen werden für die Silvesternacht nicht ausgesetzt.