Seit Montag können sich Menschen, die einen Impftermin vereinbaren möchten, auf Wartelisten eintragen. Dies war bislang in Baden-Württemberg nicht möglich. Die Neuerung soll die Terminvergabe erleichtern.

Überlastete Servicetelefone, kaum Termine und genervte Seniorinnen und Senioren - der Impfstart in Baden-Württemberg ist auch wegen des knappen Impfstoffs holprig verlaufen. Nach lautstarker Kritik hat Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) in der vergangenen Woche Verbesserungen angekündigt. Mit der Warteliste der Hotline müssten sich Anruferinnen und Anrufen nicht wieder und wieder bemühen. "Jede Liste wird abgearbeitet", versprach er.

Trotz Verbesserungen - Lucha dämpft Erwartungen

Trotz der angekündigten Verbesserung dämpfte Lucha aber zugleich die Erwartungen: Einen Termin bekomme man erst, sobald einer frei sei. "Entscheidende Stellschraube ist die Impfstoffmenge - da bitten wir einfach um Geduld." Die Infrastruktur arbeite "reibungslos und effektiv", teilte Luchas Ministerium mit - durch den Impfstoffmangel aber vorerst noch mit halber Kraft.

Zwischenbilanz von Minister Lucha zur Impfkampagne aus der SWR Aktuell Baden-Württemberg Sendung vom 5. Februar:

Am Wochenende hatte auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) Fehler bei der Planung der Impfungen eingeräumt. "Die EU hat sich offenbar nicht hinreichend auf die Anforderung einer Massenproduktion konzentriert. Das hängt uns jetzt in den Kleidern." Tatsache sei, dass durch keinerlei Maßnahmen innerhalb der ersten drei Monate dieses Jahres der Mangel an Impfstoff beseitigt werden könnte. Da fehle es derzeit schlicht noch an Produktionskapazitäten, so Kretschmann.

Gegen das Coronavirus impfen? Mehr als die Hälfte dafür

An der Impfbereitschaft scheint der holprige Start jedenfalls nicht zu liegen. Dies ergab auch der in der vergangenen Woche veröffentlichte BW-Trend. Demnach würden sich 56 Prozent der Befragten "auf jeden Fall" impfen lassen. Dagegen stehen 10 Prozent, die sich "auf gar keinen Fall" gegen das Virus impfen lassen würden. Geht man ins Detail und vergleicht die einzelnen Parteien, ist zu erkennen, dass sich nur 20 Prozent der Befragten AfD-Anhängerinnen und -Anhänger impfen lassen wollen. Bei den Grünen-Anhängerinnen und -Anhänger sind es dagegen 73 Prozent der Befragten.