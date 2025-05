Am Samstag soll es in Baden-Württemberg noch einmal sehr warm werden. Dann sind jedoch in der Nordhälfte des Landes schwere Gewitter möglich.

Video herunterladen (30,9 MB | MP4) In der Nordhälfte Baden-Württembergs kann es von Samstagmittag an zu schweren Gewittern kommen. Darauf machte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einer amtlichen Vorabinformation aufmerksam. Demnach müsse lokal mit Starkregen mit bis zu 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagel mit Korngrößen um 3 Zentimeter und teils schwere Sturmböen mit bis zu 100 Stundenkilometern gerechnet werden. Gewitter, Stürme und Hagelkörner: Wetter wird ungemütlich Es sei noch unsicher, wie sich die Gewitter ausdehnen und wo die Schwerpunkte sein werden, so die Meteorologen. Der Hinweis auf die Gewitter in den Regierungsbezirken Karlsruhe und Stuttgart solle es ermöglichen, rechtzeitig Schutzmaßnahmen zu treffen. Die DWD-Experten hatten bereits mitgeteilt, dass es am Samstag mit Temperaturen um die 30 Grad vor allem am Oberrhein heiß werden wird. Nachmittags und abends drohen dann die Hitzegewitter. Karte wird geladen ... Wird geladen ... Regionale Warnungen Der Deutsche Wetterdienst (DWD) informiert laufend über die Warnsituation in Deutschland. In der Wochenvorhersage und dem Warnlagebericht für die nächsten 24 Stunden wird dargestellt, in welchen Regionen mit besonderen Ereignissen zu rechnen ist. Die Landkreiswarnungen werden sehr kurzfristig vor den Warnereignissen herausgegeben, um möglichst genau sein zu können.

Wenn Sie auf einen Landkreis auf der Karte klicken, wird Ihnen die entsprechende Warnung angezeigt.