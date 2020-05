per Mail teilen

Das baden-württembergische Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz warnt vor dem Verzehr von bitter schmeckenden Zucchini und Kürbisgewächsen. Diese pflanzeneigenen Inhaltsstoffe seien nicht nur bitter, sondern extrem giftig und könnten im Extremfall lebensbedrohlich sein, sagte Verbraucherschutzminister Peter Hauk (CDU) am Samstag in Stuttgart. Die giftigen Bitterstoffe blieben auch beim Kochen erhalten, heißt es weiter. Zucchini sollten deshalb möglichst jung geerntet und niemals in der Nähe von Zierkürbissen gepflanzt werden, hieß es. Das Ministerium empfiehlt zudem, vor der Zubereitung von Zucchini und Kürbissen die Rohware vorsichtig zu probieren und bittere Exemplare zu entsorgen.