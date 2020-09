In ganz Deutschland haben sich Menschen auf den nationalen Warntag vorbereitet - so auch in Baden-Württemberg. Doch statt Sirenengeheul war vielerorts nichts zu hören.

Auf den auf- und abschwellenden Warnton haben die Menschen in vielen Städten und Kommunen in Baden-Württemberg vergeblich gewartet. Der Warnton sollte laut Plan um 11 Uhr bundesweit ertönen. Das hat nicht überall funktioniert, wie einzelne Leitstellen meldeten. Warum, sei noch unklar. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte dem SWR: Dafür diene der Warntag. Mit dem Probealarm soll festgestellt werden, wo und was nicht funktioniert hat.

Die wichtigsten Fragen im Überblick

In Stuttgart wunderten sich viele: In der baden-württembergischen Landeshauptstadt blieb es am nationalen Warntag größtenteils still. Der Grund: In Stuttgart gibt es gar keine Sirenen. Diese wurden in den 90er Jahren abgebaut. Das ist nicht ungewöhnlich - auch andere Gemeinden haben nach dem Kalten Krieg ihre Sirenen abgebaut. Einige mobile Sirenenanlagen waren in der Stuttgarter Innenstadt dennoch im Einsatz.

Auch in anderen Gemeinden in Baden-Württemberg blieb es für die meisten Bürger entgegen der Erwartungen zu leise. Den bundesweiten Ernstfall hatte man sich wohl lauter vorgestellt. Laut der Stuttgarter Feuerwehr würde man in der Landeshauptstadt im Realfall nicht nur die Innenstadt beschallen - Einsatzwagen würden sich mit den mobilen Sirenen und Durchsagen in alle Stadtgebiete vorarbeiten. Viele Bürger beschwerten sich online über ausbleibendes Sirenengeheule. Einige zeigten sich verunsichert.

Also als Baden-Württemberger im Umland von #Stuttgart fühle ich mich gerade sicher. Nicht. Null Gefahrenmeldung, weder per NINA, noch per Sirene noch Durchsagen. #Warntag2020 Christian Schulz, Twitter, 10.9.2020, 11:13 Uhr

Innenminister Strobl lauscht in Mannheim dem Warntag

Innenminister Thomas Strobl (CDU) war in Mannheim anlässlich des Warntags 2020 zu Besuch. Dort waren zwar Sirenen zu hören, jedoch gab es auch hier Beschwerden seitens der Bevölkerung, dass der Alarm viel zu leise ausgefallen sei. Mannheim und die Nachbarstadt Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) gelten als Vorbild- und Modell-Region für ein neues Alarmkonzept. Grund dafür ist nach Angaben des baden-württembergischen Innenministeriums auch die bestehende chemische Industrie.

Auch an den Warnapps NINA und Katwarn gab es Kritik. Auf die beiden digitalen Lösungen verließen sich einige Gemeinden gänzlich und verzichteten auf Sirenengeheul, so etwa im Main-Tauber-Kreis. Die App-Betreiber von Katwarn twitterten, dass gewisse Smartphone-Einstellungen Grund für technische Störungen sein könnten. Laut Katwarn funktionierte die App selbst einwandfrei.

@MKreutzfeldt @MarcoEhrenberg #katwarn arbeitet ordnungsgemäß. Bitte Nachricht an Support@KATWARN.de (am besten aus der App im Menü unter Feedback). Störungen liegen oft an den Smartphone-Einstellungen, aber wir prüfen es gern. KATWARN, Twitter, 10.9.2020, 11:20 Uhr

Bei der Warnapp NINA kam es zu einer Überlastung des Systems. Das gab das zuständige Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe an. Der Alarm hätte eigentlich in Bonn von der nationalen Warnzentrale ausgelöst werden sollen. Einzelne Gemeinden lösten laut baden-württembergischem Innenminsterium aber selbst aus. Infolgedessen kam es zu Problemen und Verzögerungen. Strobl stellte angesichts des verspäteten Warntons fest: "NINA hat nicht funktioniert." Er fügte hinzu: "Deshalb üben wir - schon deswegen hat sich der Warntag gelohnt."

Es bestünden noch Defizite, die beim Warntag im nächsten Jahr abgestellt werden würden, sagte der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Christoph Unger, am Donnerstag bei der zentralen Veranstaltung in Mannheim. Zuvor hatte das BBK mitgeteilt, mit dem Warntag einerseits die Warnverfahren auf Herz und Nieren zu testen und bewusst an die Belastungsgrenze der Systeme zu gehen.

Heilbronn legte beim Warntag 2020 einen Frühstart hin

In Heilbronn war man offenbar übereifrig: Laut Social-Media-Beiträgen von Bürgern sollen in der Stadt die Sirenen eine Minute zu früh zu hören gewesen sein. In Karlsruhe waren insgesamt 57 Sirenen im Einsatz, dennoch beschwerten sich auch hier Bürger, den Alarm gar nicht oder zu leise vernommen zu haben. In Rastatt und Pforzheim scheint der Warntag hingegen reibungslos verlaufen zu sein. Auch in Isny im Allgäu (Kreis Ravensburg) klappten Sirenenalarm und Entwarnung einwandfrei:

Warntag sollte den Ernstfall proben

Der bundesweite Warntag sollte die Menschen auf den Ernstfall vorbereiten, denn Ausnahmesituationen wie Naturkatastrophen oder Terroranschläge kündigen sich selten an. Was dann zu tun ist, das sollte am Donnerstag geübt werden. Die Sirenen sollen den Ernstfall ankündigen, die eigentliche Information kommt dann per Radio, Fernsehen und über die sozialen Netzwerke. Erstmals seit der Wiedervereinigung war ein bundesweiter Probealarm ausgelöst worden.