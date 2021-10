Mehr als 250 belegte Intensivbetten in BW - Warnstufe voraussichtlich ab Mittwoch

per Mail teilen

In Baden-Württemberg sind seit Freitag mehr als 250 Covid-19-Erkrankte in intensivmedizinischer Behandlung. Damit wird zum ersten Mal die Grenze hin zur Warnstufe überschritten.

Immer mehr Intensivbetten in Baden-Württemberg sind mit Covid-19-Patientinnen und Patienten belegt. Nun droht die sogenannte Warnstufe. Diese sieht Einschränkungen für Ungeimpfte vor. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Insgesamt 258 Intensivbetten sind derzeit in Baden-Württemberg mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten belegt, meldet das baden-württembergische Landesgesundheitsamt am Freitag. Damit wird es wahrscheinlicher, dass die Warnstufe in Baden-Württemberg ab Mittwoch gilt.

Diese wird ausgerufen, wenn die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 250 erreicht oder überschreitet. Fällt das Wochenende oder ein Feiertag dazwischen, wird die Zählung danach fortgesetzt. Da Baden-Württemberg am Montag mit Allerheiligen einen Feiertag hat, setzt erst der Dienstag die Zählung fort.

Warnstufe: Einschränkungen für Ungeimpfte

Tritt die Warnstufe in Kraft, gelten landesweite Einschränkungen für Ungeimpfte. Dazu zählen beispielsweise Kontaktbeschränkungen. So dürfte sich ein Haushalt nur mit fünf weiteren Personen treffen. Außerdem müssten Ungeimpfte vielerorts negative PCR-Tests vorweisen. Von den Einschränkungen ausgenommen sind neben Geimpften und Genesenen auch Kinder und Jugendliche und Menschen, die sich etwa aus medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus impfen lassen können. In der Gastronomie würde die 2G-Option wegfallen, die es Wirtinnen und Wirten erlaubt, selbst zu entscheiden, ob ihre Beschäftigten Masken bei der Arbeit tragen müssen.