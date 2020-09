Im Tarifkonflikt bei der Post haben in Baden-Württemberg am Donnerstag mehrere hundert Beschäftigte die Arbeit niedergelegt. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi waren unter anderem die Briefverteil-Zentren in Karlsruhe, Heilbronn und Mannheim betroffen. Bereits am Mittwoch hatten sich Mitarbeiter der Post in den Brief-Verteilzentren in Reutlingen und Villingen-Schwenningen an Warnstreiks beteiligt. Insgesamt waren es an beiden Tagen 800 Menschen, so Verdi. Die Gewerkschaft fordert für die 140.000 Tarifbeschäftigten 5,5 Prozent mehr Geld, für die Auszubildenden mindestens 90 Euro mehr im Monat. Wegen der Corona-Krise arbeiten die Beschäftigten erheblich mehr, heißt es zur Begründung. Der Post-Konzern wolle die dadurch erwirtschafteten Gewinne einbehalten, hieß es bei Verdi. Das Lohn-Angebot der Post beträgt nach Angaben der Gewerkschaft derzeit ein Plus von 1,5 Prozent. Am 21. September werden die Verhandlungen fortgesetzt.