Der Tarifstreit für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen geht auch am Donnerstag weiter. Die Gewerkschaft ver.di hat erneut zu Streiks in Kliniken aufgerufen.

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes ruft die Gewerkschaft ver.di für Donnerstag zu Warnstreiks in rund 20 kommunalen Kliniken in Baden-Württemberg auf . Kranke und Pflegebedürftige müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Notdienste zur sicheren Versorgung der Patientinnen und Patienten seien vereinbart worden, sagte ein Gewerkschaftssprecher. ver.di rechnet allerdings damit, dass es zu OP- und Bettenschließungen kommt. Vor allem das Pflegepersonal streikt, außerdem medizinische Fachkräfte für Untersuchungen wie zum Beispiel in der Radiologie. Auch Kräfte in den Küchen oder Verwaltungen arbeiten nicht.

Für Donnerstag hat ver.di bundesweit zu einem Warnstreik in Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Rettungsdiensten aufgerufen.

Wo wird in Baden-Württemberg gestreikt?

Am Donnerstag wird in den Kliniken Alb-Donau-Kreis Blaubeuren und Ehingen gestreikt. Am Donnerstag und Freitag streiken Beschäftigte des Klinikums Stuttgart, der Regionalkliniken Holding in Ludwigsburg, Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) und Bietigheim (Kreis Rastatt). Auch die Krankenhäuser in Nagold (Kreis Calw) und Calw sind an beiden Tagen betroffen.

Am Uniklinikum Mannheim, an den GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar Schwetzingen und Weinheim und an den Rems-Murr-Kliniken Schorndorf und Winnenden (beide Rems-Murr-Kreis) wird an beiden Tagen gestreikt. Das Ostalbklinikum Aalen ist ebenfalls an beiden Tagen betroffen, laut ver.di nur am Donnerstag das Stauferklinikum in Mutlangen (beide Ostalbkreis).

Auch die Beschäftigten aller Standorte des Klinikverbundes Südwest sind an beiden Tagen zum Warnstreik aufgerufen. Ein Notdienst ist laut Klinikverbund vereinbart. Planbare Eingriffe und Termine seien bereits verschoben.

Am Freitag sind weitere Einrichtungen betroffen. In Ellwangen (Ostalbkreis) sind die Virngrundklinik, Habila Rabenhof und das Schönbornhaus betroffen. Bestreikt werden auch das Klinikum Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) und die SLK Kliniken Heilbronn. Zudem trifft es am Freitag das Vidia Klinikum Karlsruhe, das Städtische Klinikum Karlsruhe und das Klinikum Mittelbaden (Rastatt) sowie Diakonische Einrichtungen aus Stuttgart.

Den Auftakt zur Streikrunde hatte am Mittwochmorgen die Frühschicht der Waldburg-Zeil-Akutklinik Wangen (Kreis Ravensburg) gemacht. Laut ver.di-Sprecherin Maria Winkler kam lediglich das Personal zum Dienst, das im Rahmen der Vereinbarungen für Notfälle eingeteilt war.

Über das Gesundheitswesen hinaus sind in dieser Woche auch Kitas, Seniorenzentren und Ämter von den Warnstreiks betroffen - so zum Beispiel am Freitag die Kitas der Stadt Heilbronn. In Schwäbisch Gmünd bleiben am Donnerstag die Kindertagesstätten geschlossen sowie das Hallenbad und mehrere städtische Behörden. Am Freitag werden die Kitas in Ulm bestreikt. Außerdem sind in Ellwangen (Ostalbkreis) das Seniorenstift Schönbornhaus und der Habila Rabenhof, einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen, von den Arbeitsniederlegungen betroffen.

Tarifstreit: Was sind die Forderungen?

ver.di fordert für alle Beschäftigten acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat. Außerdem will die Gewerkschaft mehr Zuschläge erreichen - zum Beispiel für Nachtschichten. Zudem will die Gewerkschaft unter anderem bezahlte Pausen in Wechselschicht und eine höhere Vergütung von Praxisanleiterinnen und Praxisanleitern durchsetzen. Im kommunalen Rettungsdienst soll die wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48 auf 42 Stunden reduziert werden. In Baden-Württemberg will die Gewerkschaft die 38,5-Stunden-Woche erreichen.

Die Arbeitgeber haben diese Forderungen als nicht finanzierbar zurückgewiesen. Für den Bund sitzt Innenministerin Nancy Faeser (SPD) mit am Tisch. Sie hatte bei der vergangenen Runde ernsthafte Verhandlungen versprochen, um eine angemessene Lösung zu finden.

Die nächste Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst ist für Mitte März in Potsdam geplant. Mitte Februar hatte es keine Annäherung gegeben. Verhandelt wird für insgesamt 2,5 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst in Deutschland. Eingeschlossen sind zahlreiche Berufsgruppen, darunter auch Erzieherinnen und Erzieher, Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, Busfahrerinnen und Busfahrer sowie Feuerwehrleute.