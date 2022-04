Weitere Warnstreiks im Sozial- und Erziehungsdienst angekündigt

Die Gewerkschaft ver.di hat für den Sozial- und Erziehungsdienst in Baden-Württemberg weitere Warnstreiks am Dienstag angekündigt. Es sollen mehrere Einrichtungen in unterschiedlichen Kreisen bestreikt werden. Betroffen sind unter anderem die Lebenshilfe Göppingen, die Stadt Göppingen und Landratsämter im Kreis Göppingen: Geislingen an der Steige, Wangen, Eislingen sowie Uhingen. Es ist eine Kundgebung auf dem Göppinger Marktplatz angemeldet. Auch in Südbaden soll gestreikt werden: In Konstanz ist ein Demonstrationszug zur Marktstätte angekündigt und in Singen (Kreis Konstanz) sind für Mittwoch Streiks geplant. Es finden aktuell Tarifgespräche für die bundesweit rund 330.000 Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Kommunen statt. In den Verhandlungen fordert ver.di unter anderem, dass Erzieherinnen und Erzieher in den Tarifverträgen höher eingestuft werden. Dadurch würden sie mehr verdienen.