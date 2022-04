Wieder Warnstreiks in Sozialeinrichtungen in BW

Die Gewerkschaft ver.di setzt die Warnstreiks in Baden-Württemberg auch in dieser Woche fort. Betroffen sind Kitas und andere soziale Einrichtungen.

Im Laufe dieser Woche ruft die Gewerkschaft ver.di Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes in unterschiedlichen Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg auf, die Arbeit niederzulegen. Auftakt am heutigen Dienstag ist im Rems-Murr-Kreis. Hier sind Aktionen geplant unter anderem in Waiblingen, Schorndorf, Leutenbach, Urbach, Weissach, Backnang, Fellbach, Winnenden sowie im Landratsamt. Bereits in der vergangenen Woche hatten 1.700 Beschäftigte in Kitas und anderen Betreuungseinrichtungen ihre Arbeit niedergelegt.

Viele Aktionen im Laufe der Woche

Am Mittwoch ist in Reutlingen eine Demo am Marktplatz geplant. Ver.di ruft Beschäftigte der Stadt Reutlingen auf, sich zu beteiligen. Aufgerufen sind auch Mitarbeitende des Landratsamts, der Städte Bad Urach, Metzingen, Münsingen und Pfullingen, der Gemeinde Eningen unter Achalm (alle Kreis Reutlingen) sowie der Behindertenhilfe Habila mit Sitz in Tübingen und der Familien- und Jugendhilfe Hilfe zur Selbsthilfe gGmbH in Reutlingen.

Am Donnerstag soll in Mössingen (Kreis Tübingen) am Mittag vor dem Gesundheitszentrum eine Aktion stattfinden. Schwerpunkt der Warnstreiks ist der Landkreis Böblingen. Nicht nur in Böblingen selbst, sondern auch in Sindelfingen, Herrenberg, Leonberg, Renningen, Weil der Stadt sowie beim Landratsamt Böblingen soll es Warnstreiks geben. Mit den Beschäftigten vor Ort soll zudem darüber gesprochen werden, wie die Arbeitsniederlegungen nach Ostern ausgeweitet werden sollen.

Dritte Verhandlungsrunde Mitte Mai in Potsdam

Die Warnstreiks finden im Rahmen der Tarifgespräche für die bundesweit rund 330.000 Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Kommunen statt. In den Verhandlungen fordert ver.di unter anderem, dass Erzieherinnen und Erzieher in Zukunft in den Tarifverträgen höher eingestuft werden als bisher. Dadurch würden die Betroffenen mehr verdienen. Durch die Aufwertung des Berufs würde der Fachkräftemangel im Erziehungsbereich bekämpft, so ver.di. Die Arbeitgebervereinigung VKA hatte diese Vorschläge nach der letzten Verhandlungsrunde im März als realitätsfern und nicht umsetzbar bezeichnet. Die dritte und voraussichtlich letzte Runde der Tarifverhandlungen soll am 16. und 17. Mai in Potsdam stattfinden.