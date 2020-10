In den Tarifkonflikten des ÖPNV und des öffentlichen Dienstes wird am Donnerstag in Baden-Württemberg ein Warnstreik-Höhepunkt erwartet. Wo Busse, Bahnen, Kitas und Kliniken bestreikt werden, erfahren Sie hier.

In Stuttgart und Heilbronn wird am Donnerstag der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) bestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hat in der Tarifrunde für den öffentlichen Nahverkehr zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind Busse und Straßenbahnen der Stuttgarter SSB sowie die Busse des HNV und die Verkehrsbetriebe der Stadtwerke Heilbronn. Der Warnstreik ist für den ganzen Tag angesetzt.

Damit will die Gewerkschaft Druck machen. Sie will die kommunalen Arbeitgeber zu Verhandlungen über einen bundesweiten Tarifvertrag bewegen. Verdi geht es dabei unter anderem um die Arbeitsbedingungen, etwa den Ausgleich von Überstunden.

ÖPNV-Warnstreiks in Stuttgart und Heilbronn

In Stuttgart sind von dem ÖPNV-Warnstreik alle Stadtbahn- und Buslinien der SSB sowie die Zahnradbahn und die Seilbahn betroffen. Nicht bestreikt werden die S-Bahn sowie die Regionalbahnen.

In Heilbronn werden die Stadtbusse bestreikt. Auch das ABO-Center in der Harmonie bleibt geschlossen. Vereinzelt kann es zu Fahrtausfällen auf den Stadtbahnlinien S4, S41 und S42 kommen. Bei der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) als Stadtbahnbetreiberin sollen Ausfälle vermieden werden. Der Regionalbusverkehr ist nicht vom Streik betroffen.

Warnstreik-Höhepunkt im öffentlichen Dienst

Gleichzeitig plant Verdi für Donnerstag auch den Höhepunkt der Protestaktionen in der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst.

In Stuttgart und Heilbronn trifft es Kitas, Kliniken und mehr

In Stuttgart sind nach Angaben von Verdi alle Bereiche des öffentlichen Dienstes aufgerufen, die Arbeit niederzulegen: das Klinikum, Kitas, alle Ämter der Verwaltung und Eigenbetriebe der Landeshauptstadt.

Im Kreis Heilbronn sind es die Beschäftigten der Stadt Weinsberg, des Landratsamts Heilbronn, der Stadt Heilbronn sowie der Stadtwerke Heilbronn. Auch Kitas und die SLK Klinken am Gesundbrunnen sind vom Warnstreik betroffen.

In Mannheim werden die Kitas bereits seit Dienstag und noch bis Freitag bestreikt. Laut Verdi ist jeden Tag ein anderer Stadtbezirk dran, jede Kita werde nur einmal bestreikt.

Auch in der Bodenseeregion und in Ravensburg soll es Warnstreiks geben mit einer Kundgebung in Tettnang (Bodenseekreis). In Karlsruhe sind die Sozial- und Jugendbehörde der Stadt und der Stadtjugendausschuss zum Ausstand aufgerufen.

Forderungen für den öffentlichen Dienst und den ÖPNV

Für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen fordern die Gewerkschaften 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro mehr. Die Arbeitgeber haben bis jetzt kein Angebot vorgelegt. Die Verhandlungen gehen am 22. Oktober weiter. In Baden-Württemberg arbeiten nach Zahlen des Statistischen Landesamtes rund 220.000 Tarifbeschäftigte bei den Kommunen.

Im Tarifkonflikt des ÖPNV will Verdi einen bundesweiten Tarifvertrag für die rund 87.000 Beschäftigten durchsetzen. Dabei geht es um bundesweit einheitliche Regelungen in Fragen wie der Nachwuchsförderung sowie einem Ausgleich von Überstunden und Zulagen für Schichtdienste.

Tarife im Nahverkehr werden derzeit in den 16 Bundesländern einzeln ausgehandelt. Weil sich deshalb die Arbeitsbedingungen in den jeweiligen Regionen aus Sicht der Gewerkschaft zu weit auseinander entwickelt haben, sollen die regionalen Regelungen um eine bundesweite ergänzt werden. In dem Tarifkonflikt mit rund 130 Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs in Deutschland lehnen die kommunalen Arbeitgeber nach Gewerkschaftsangaben Verhandlungen ab.