In mehreren Städten in Baden-Württemberg wurde heute gestreikt. Sowohl der öffentliche Nahverkehr als auch der öffentliche Dienst waren betroffen. Die Gewerkschaft Verdi fordern unter anderem mehr Lohn für die Angestellten.

Tausende Arbeitnehmer haben am Donnerstag in ganz Baden-Württemberg an Warnstreiks teilgenommen. In Ulm kamen nach Angaben der Gewerkschaft Verdi circa 2.000 Teilnehmer zusammen, in Pforzheim und Ludwigsburg weitere 700. Gestreikt wurde im öffentlichen Dienst, unter anderem in Bauhöfen, Verwaltungen, Landratsämtern, Kindertagesstätten und Straßenmeistereien.

Auch im kommunalen Nahverkehr hatte Verdi zu Streiks aufgerufen: In Konstanz und Esslingen standen die Busse still, nur die Schulbusse fuhren noch. Auch Bodensee-Pendler mussten mehr Zeit einplanen: Der Fährbetrieb zwischen Meersburg und Konstanz soll ganztägig stillstehen.

Man hätte in mehreren Städten alles lahmlegen können, aber wolle die Bevölkerung wie angekündigt weniger belasten, sagte der Verdi-Sprecher zu den Warnstreiks.

Höhere Löhne und bessere Arbeitszeiten

Im Tarifkonflikt im kommunalen Nahverkehr fordert Verdi einen deutschlandweit einheitlichen Rahmen-Tarifvertrag und 4,8 Prozent mehr Lohn. Zudem fordert Verdi Entlastungstage, bessere Überstundenregelungen und mehr Urlaubsgeld. Hier soll am 3. November die Verhandlung in die nächste Runde gehen.

Auch für die Angestellten des öffentlichen Dienstes will die Gewerkschaft 4,8 Prozent mehr Geld durchsetzen, mindestens aber 150 Euro mehr pro Monat. Auch für Auszubildende und Praktikanten sollen die Vergütungen steigen. Die Verhandlungen sollen kommende Woche Donnerstag in Potsdam weitergehen.