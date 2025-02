Für diese Woche hat ver.di zu weiteren Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg aufgerufen. Viele Kitas bleiben geschlossen und Kliniken bieten nur Notversorgung.

Die Gewerkschaft ver.di weitet diese Woche die Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg aus. Betroffen sind am Dienstag vor allem Tübingen, der Kreis Heilbronn, Freudenstadt sowie der Raum Calw. In vielen Städten und Gemeinden sollen erneut Beschäftigte von Verwaltungen, Stadtwerken, Kliniken, Kitas und anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes die Arbeit niederlegen. Für Donnerstag ruft ver.di zu einem zentralen Warnstreiktag in Stuttgart, Mannheim und Freiburg auf.

Am Dienstag kommt es in Tübingen unter anderem bei der Stadtverwaltung, den Stadtwerken, beim Landratsamt, in Kitas und im Jobcenter oder bei der Agentur für Arbeit zu Arbeitsniederlegungen. Auch Beschäftigte in den Gemeinden Ammerbuch und Ofterdingen (beide Kreis Tübingen) sind zum Streik aufgerufen.

In Heilbronn legen Beschäftigte von Stadt, Landratsamt, Jobcenter und Agentur für Arbeit sowie bei den Stadtwerken, Verkehrsbetrieben und Bädern ihre Arbeit nieder. Auch die Heilbronner Versorgungs GmbH, die SLK Kliniken, die Richard-Drautz-Stiftung, die Gemeinde Langenbrettach und die Verwaltung des Raums Weinsberg (beide Kreis Heilbronn) könnten betroffen sein. Bei einer Protestaktion auf dem Berliner Platz in Heilbronn sind laut ver.di etwa 1.000 bis 1.500 Leute zusammengekommen.

Beschäftigte in den Städten Bad Friedrichshall, Brackenheim, Eppingen, Güglingen, Gundelsheim, Lauffen am Neckar, Neckarsulm, Neuenstadt am Kocher, Weinsberg (alle Kreis Heilbronn) sind am Dienstag ebenfalls zum Streik aufgerufen. Auch im Kreis Freudenstadt finden Warnstreiks in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes statt.

Im Raum Calw sind nach Angaben von ver.di die Kindertagesstätten von Streiks betroffen. Bestreikt werden kommunale Kitas im Stadt- und im Landkreis Calw. Die Gewerkschaft hat die Beschäftigten zu einer Kundgebung auf dem Calwer Marktplatz aufgerufen, bei der etwa 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet werden.

Bei der Stadt Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) sowie in Stadt und Kreis Schwäbisch Hall sind am Mittwoch Warnstreiks geplant. Außerdem sind das Landratsamt sowie das Klinikum Schwäbisch Hall betroffen. Im Landkreis Böblingen werden alle Bereiche des öffentlichen Dienstes bestreikt.

Auch Beschäftigte der Krankenhäuser im Ortenaukreis sind laut ver.di am Mittwoch zum Streiken aufgerufen. In Lahr, wo vor dem Klinikum eine Kundgebung stattfinden soll, werden rund 100 Streikende erwartet.

Für den Donnerstag kündigt die Gewerkschaft ver.di den Höhepunkt der Streikwoche an. In den ver.di-Bezirken Freiburg und Stuttgart (inklusive der Kreise Ludwigsburg, Böblingen und Rems-Murr) und der Stadt Mannheim sind die Angestellten aller Bereiche des öffentlichen Dienstes zum Streik aufgerufen. Darunter fallen unter anderem zahlreiche Kitas und die Verwaltungen der Städte und Gemeinden. Kundgebungen sind auf dem Stuttgarter Schlossplatz und in Freiburg angekündigt.

In Freiburg streiken außerdem die Mitarbeiter der Freiburger Verkehrs AG (VAG). Sämtliche Straßenbahnen und Buslinien in Freiburg fahren nicht, heißt es in einer Mitteilung der VAG. Einen Notfallplan gebe es nicht. Die Warnstreiks im ÖPNV treffen zudem auch Konstanz. Betroffen sind die städtischen Busse im Linienverkehr sowie die Schulbusse. Auch die Fähre Konstanz-Meersburg wird bestreikt. Das teilten die Stadtwerke Konstanz mit.

Außerdem kann es zu Warnstreiks bei der Stadt Wertheim (Main-Tauber-Kreis) kommen. Dort sind auch Beschäftigte der DRV Bund Reha-Klinik Taubertal, des Krankenhauses und von Heimen der Main-Tauber-Region sowie von Abfallverwertungsbetrieben im Neckar-Odenwald-Kreis zum Streik aufgerufen. In Reutlingen werden am Donnerstag ebenfalls zahlreiche städtische Einrichtungen bestreikt, in Aalen nur das Ostalbklinikum.

Bei den Städten Mosbach, Buchen (beide Neckar-Odenwald-Kreis), in Pforzheim, dem Enzkreis sowie im Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis und den Neckar-Odenwald-Kliniken soll am Freitag gestreikt werden.

Ebenfalls am Freitag stehen Streiks im öffentlichen Dienst in Pforzheim und dem Enzkreis an. Betroffen sind laut ver.di Verwaltungen, Stadtwerke, Kitas, Theater und Bauhöfe. Geplant sei laut Gewerkschaft auch eine Demonstration mit anschließender Kundgebung auf dem Waisenhausplatz in Pforzheim.

Im Rems-Murr-Kreis wurde am Montag in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes gestreikt. In Winnenden blieben mehrere Kitas geschlossen, heißt es von der Stadt. Auch die beiden Rems-Murr-Kliniken waren betroffen. Die Gesundheitsversorgung wurde laut der Kliniken trotz Warnstreik gesichert. Mit der Gewerkschaft hatten die Kliniken nach eigenen Angaben eine Notdienstvereinbarung getroffen, um zumindest die Grundversorgung sicherzustellen.

In Esslingen wurden Stadtverwaltung, Landratsamt, Kitas, das Klinikum Esslingen und die Stadtwerke bestreikt. Die Esslinger Kreissparkasse, die Agentur für Arbeit, das Jobcenter und die Gemeinde Deizisau waren ebenfalls beteiligt. Bei der Kundgebung am Rathausplatz sprach ver.di-Landesbezirksleiter Martin Gross.

Korrektur In einer früheren Version des Artikels hieß es, dass auch bei der Feuerwehr Esslingen Streiks angekündigt waren. Das hatte ver.di zuvor mitgeteilt. Dies stimmt allerdings nicht. Die Feuerwehr Esslingen versichert, dass sie nicht streiken werde und jederzeit zuverlässig für die Menschen da sei. Wir haben den Absatz entsprechend korrigiert.

Diese Tarifbewegung für Millionen direkt und indirekt betroffene Beschäftigte stärkt nicht nur den öffentlichen Dienst, sondern auch den Zusammenhalt in unserer im Frühjahr 2025 fragilen Demokratie.

Auch bei der Stadt, den Stadtwerken und im Landratsamt von Schwäbisch Hall, den Gemeinden Braunsbach, Obersontheim (beide Kreis Schwäbisch Hall), Kupferzell (Hohenlohekreis) sowie am Landratsamt Hohenlohekreis und den Städten Gaildorf, Michelbach an der Bilz (beide Kreis Schwäbisch Hall) und Öhringen (Hohenlohekreis) wurde am Montag gestreikt. Unter anderem in Schwäbisch Hall streikten auch Busfahrerinnen und Busfahrer.

In Schwäbisch Hall wurde zudem demonstriert. Bei der Abschlusskundgebung auf dem Marktplatz sprach Vize-ver.di-Landesbezirksleiterin Maike Schollenberger. Sie hatte bereits zuvor davor gewarnt, den öffentlichen Dienst und seine Beschäftigten kaputtzusparen - das habe auch Auswirkungen auf die Demokratie.

Ein öffentlicher Dienst, der aufgrund des Personalmangels zentrale Aufgaben der Daseinsvorsorge nicht mehr garantieren kann, ist ein Brandbeschleuniger für das erodierende Vertrauen vieler Menschen in unseren Staat.

Die Streiks betreffen viele Menschen in Baden-Württemberg. Eine Mutter aus Tübingen sagte dem SWR, dass die Streiks für sie und ihren Mann Stress bedeuten und "seit Jahren eine Dauerbelastung für Familien“ seien. Da sie und ihr Mann als Lehrkräfte jetzt weniger arbeiten könnten, würde das Problem nur weitergegeben.

Doch es gibt auch wohlwollendere Stimmen. Auf dem SWR-Facebook-Kanal kommentiert zum Beispiel ein User: "Ich finde es gut wenn die Menschen die viel leisten, dafür einstehen fair bezahlt zu werden! [sic!]". Andere bemerken: "Höhere Löhne bedeutet höhere Preise [sic!]".

ver.di fordert acht Prozent mehr Lohn

Ziel der Streiks ist laut ver.di ein Lohn-Plus von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst. In Baden-Württemberg sind rund 385.000 Beschäftigte direkt von den Tarifverhandlungen betroffen, davon arbeiten etwa 248.000 bei den Kommunen.