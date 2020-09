Die Gewerkschaft Verdi hat ab Mittwoch zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg aufgerufen. Betroffen sein könnten Kitas, Krankenhäuser und Nahverkehr.

Mit den Warnstreiks will die Gewerkschaft Verdi den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. In den Tarifverhandlungen am Wochenende in Potsdam hatte es keine Einigung mit den Arbeitgebern gegeben. "Die Arbeitgeber glauben, eine unbefristete Stelle im öffentlichen Dienst sei bereits Belohnung genug", sagt Hanna Binder, stellvertretende Verdi-Landesbezirksleiterin in Baden-Württemberg. "Warum dennoch zehntausende Fachkräfte in der Pflege, den Kitas, im ÖPNV fehlen, die wir in der Pandemie noch dringender brauchen, können sie nicht erklären. Kein Angebot für drei Jahre ist ein echter Affront."

Auftakt in Friedrichshafen, dann in Ulm und im Kreis Ludwigsburg

Gestreikt wird deshalb am Mittwoch in Friedrichshafen (Bodenseekreis). Welche Bereiche hier genau von den Streiks betroffen sein werden, teilte die Gewerkschaft nicht mit. Am Donnerstag sollen dann Teile des öffentlichen Dienstes in Ulm und in der Region Ludwigsburg bestreikt werden, darunter auch Kitas in Bietigheim-Bissingen im Kreis Ludwigsburg. Bereits am Dienstag sind kleinere Proteste in Freiburg und Emmendingen geplant. Die Gewerkschaft plant, die Warnstreiks bis zur nächsten bundesweiten Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern Ende Oktober fortzusetzen. Dabei könnten dann auch weitere Kitas und Krankenhäuser sowie der kommunale Nahverkehr bestreikt werden.

"Der Applaus der Bürgerinnen und Bürger im Frühsommer hat den Beschäftigten gutgetan. Sie freuen sich, wenn daraus Solidarität in diesem Tarifkonflikt wird. Aus Klatschen muss jetzt materiell spürbare Anerkennung werden." Hanna Binder, stellvertretende Verdi-Landesbezirksleiterin in Baden-Württemberg

Schwierige Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst

Die Gewerkschaften fordern in den laufenden Tarifverhandlungen 4,8 Prozent mehr Lohn und Gehalt für die bundesweit rund 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Geringverdiener sollen monatlich mindestens 150 Euro mehr Geld in der Tasche haben. Für die Auszubildenden soll es 100 Euro mehr pro Monat geben. Betroffen sind von den Verhandlungen beispielsweise Beschäftigte in kommunalen Kliniken und Kindertagesstätten oder Mitarbeiter im kommunalen Nahverkehr und bei der Müllabfuhr. Bisher gibt es noch kein Angebot der Arbeitgeber. Die Gewerkschaft Verdi hatte deshalb am Wochenende Warnstreiks angekündigt, unter anderem soll es diese Woche auch in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen Proteste geben.