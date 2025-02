4.000 Menschen für höhere Löhne - Warnstreik im öffentlichen Dienst in Stuttgart

Am Donnerstag hat der Warnstreik im öffentlichen Dienst seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Bei einer Kundgebung in Stuttgart demonstrierten rund 4.000 Angestellte für höhere Löhne unter anderem in Kitas, dem ÖPNV und der Verwaltungen. Zeitgleich fanden Kundgebungen in Freiburg und Mannheim statt. Auf den Veranstaltungen wurde der Opfer des mutmaßlichen Attentats in München gedacht.